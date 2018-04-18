Электронный помощник облегчит жизнь пассажирам «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила автоматический сервис информирования по вопросам бронирования билетов и дополнительных услуг. Чтобы подключиться к «Электронному помощнику», достаточно вступить в группу в соцсети «ВКонтакте» и начать чат по кнопке «Написать сообщение» или набрать в поиске мессенджера Telegram «UralAirlines» либо @uralairlines_bot.

В настоящее время ведется разработка сервиса в Facebook, Viber, на официальном сайте www.uralairlines.com и в мобильном приложении Ural Airlines, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

"Электронный помощник" поможет круглосуточно получить всю необходимую информацию, при этом он экономит трафик, отправляя только текстовые сообщения.

Чат-бот непрерывно совершенствуется, и изменение правил сразу же отображается в сервисе. Все сообщения, обработанные специалистами службы поддержки, поступают в базу помощника для формирования самостоятельных ответов.

Участники программы лояльности «Крылья» могут получать необходимые сведения по статусу профиля: номер карты, количество баллов, ближайшие полеты и другое.

Если ответ «Электронного помощника» не устраивает, можно запросить помощь консультанта, нажав кнопку «Жду ответ». После этого специалист из службы поддержки подробно проконсультирует по любому интересующему вопросу. Сохранение истории переписки помогает операторам быстрее давать обратную связь.

Предложениям по улучшению и развитию чат-бота можно направлять на bug@u6.ru.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год более чем по 200 направлениям полетов компании было перевезено 8 000 474 человека. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 44 лайнеров европейского концерна Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).