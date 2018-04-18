Сотрудник Рыбохраны уволен по подозрению в коррупции

По данным, представленным на недавнем заседании Общественного совета при Средневолжском ТУ Росрыболовства , 11 марта 2018 года, находясь на озере Мастрюково, Слепенков пытался ловить рыбу со льда с использованием сетей. Как заявила начальник отдела государственной службы и кадров теруправления Елена Елисеева , Слепенков знал, что в свой официальный выходной без приказа и рейдового задания не имел права не то что выставлять сети, но даже проверять чужие орудия лова. И тем не менее он использовал свое служебное положение, в результате чего был застигнут в момент снятия браконьерских снастей. В момент задержания в целях освобождения от ответственности и сохранения используемых незаконных снастей он пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции, заявив им, что находился при исполнении своих служебных обязанностей.

"При таких обстоятельствах управление склонно считать, что личная заинтересованность Слепенкова повлияла на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих служебных обязанностей, — рассказала Елена Елисеева. — По определению Федерального закона о противодействии коррупции данная ситуация является конфликтом интересов. В соответствии с требованием Федерального закона о государственной и гражданской службе, а также по результатам работы комиссии по урегулированию конфликта интересов 28 марта Слепенков был освобожден от замещаемой должности. Кроме того, в адрес руководителя СУ СК РФ по Самарской области направлено обращение с целью уголовно-правовой оценки его действий".

Виктор Полянский, председатель общественного совета при Средневолжском ТУ Росрыболовства:

— Важно, что такие вопросы выносятся на обсуждение, и эту информацию надо довести до всех субъектов, которые находятся в ведении территориального управления. Залогом успешного контроля за проведением рыбохозяйственной деятельности, а также в деятельности государственных и общественных инспекторов является уверенность, что подобные меры будут приниматься системно, а руководство рыбоохраны будет добросовестно реагировать на подобные нарушения.