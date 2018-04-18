Названы лучшие проекты Предакселератора GenerationS-2017 в Москве

В программе приняло участие более 20 команд из Москвы Ярославля , Воронежа, Сыктывкара и Душанбе. Победителями стали проект Александра Католикова «Медицинский роботизированный комплекс восстановления двигательных функций человеческого организма» и проект Алены Сурковой «Создание комплексной добавки для биодеструкции полимеров». Участники представят проекты экспертам и инвесторам на федеральном финале GenerationS в Москве.

Казани, Санкт-Петербурга, Томска, Предакселератор впервые прошел в региональном формате. В финале GenerationS-2017 примут участие по два лучших проекта от каждой региональной программы. Уже определены финалисты из Самары Екатеринбурга , Ростова-на-Дону и Москвы.

«Проект технологии экопупаковки предназначен для ускоренного разложения в природной среде отходов, которые экономически не выгодно перерабатывать. Это, в первую очередь, пакеты, мешки для мусора, одноразовая упаковка. Программа Педакселератора помогла разобраться в рыночном механизме доведения продукта до покупателя. Особенно важными стали знания об управлении правами на интеллектуальную собственность и интеграционных моделях, в частности, работы с холдинговыми компаниями»,

— отметила руководитель проекта «Создание комплексной добавки для биодеструкции полимеров» Алена Суркова.

«Наш проект направлен на реабилитацию полностью или частично парализованных людей, улучшения качества их жизни. Предакселератор помог встретиться с отраслевыми экспертами и доработать стратегию развития на рынке медицинского оборудования. Кроме того, мы узнали, как лучше представить инвесторам проект в сфере медтехники»,

— рассказал руководитель проекта «Роботизированный медицинский комплекс восстановления двигательных функций человеческого организма» Александр Католиков.