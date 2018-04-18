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Названы лучшие проекты Предакселератора GenerationS-2017 в Москве
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Названы лучшие проекты Предакселератора GenerationS-2017 в Москве 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В программе приняло участие более 20 команд из Москвы, Ярославля, Воронежа, Сыктывкара и Душанбе. Победителями стали проект Александра Католикова «Медицинский роботизированный комплекс восстановления двигательных функций человеческого организма» и проект Алены Сурковой «Создание комплексной добавки для биодеструкции полимеров». Участники представят проекты экспертам и инвесторам на федеральном финале GenerationS в Москве.
Предакселератор впервые прошел в региональном формате. В финале GenerationS-2017 примут участие по два лучших проекта от каждой региональной программы. Уже определены финалисты из Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Москвы.
«Проект технологии экопупаковки предназначен для ускоренного разложения в природной среде отходов, которые экономически не выгодно перерабатывать. Это, в первую очередь, пакеты, мешки для мусора, одноразовая упаковка. Программа Педакселератора помогла разобраться в рыночном механизме доведения продукта до покупателя. Особенно важными стали знания об управлении правами на интеллектуальную собственность и интеграционных моделях, в частности, работы с холдинговыми компаниями»,
— отметила руководитель проекта «Создание комплексной добавки для биодеструкции полимеров» Алена Суркова.
«Наш проект направлен на реабилитацию полностью или частично парализованных людей, улучшения качества их жизни. Предакселератор помог встретиться с отраслевыми экспертами и доработать стратегию развития на рынке медицинского оборудования. Кроме того, мы узнали, как лучше представить инвесторам проект в сфере медтехники»,
— рассказал руководитель проекта «Роботизированный медицинский комплекс восстановления двигательных функций человеческого организма» Александр Католиков.
По итогам GenerationS-2016 десять выпускников Предакселератора стали обладателями грантов в размере 500 тысяч рублей в рамках программы «Умник» Фонда содействия инновациям, грант-партнера GenerationS. В ходе программы этого года участники также получат рекомендации по заполнению заявки на грант.
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