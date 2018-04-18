Суд изъял водокачку на Стрелке у собственника: у исторического памятника появился шанс

В суд с иском об изъятии здания у владельца — Александра Ильченко — обратилось управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области . Данное требование истец обосновал очень просто: дальнейшее пребывание водокачки в собственности данного гражданина приведёт к её утрате.

Суд встал на сторону истца, поскольку собственник не предпринимал никаких действий по сохранению и реставрации данного объекта культурного наследия. Отметим, что сам ответчик на судебное заседание не явился. Теперь у него есть месяц, чтобы обжаловать это решение в апелляционном порядке.

— Решение суда — небывалая практика для Нижнего Новгорода. Бывшее руководство областного управления госохраны объектов культурного наследия никогда не трогало недобросовестных собственников памятников. Работа по изъятию таких объектов началась только сейчас. При этом Управление не просто идёт в суд, а сперва проводит большую подготовительную работу, ищет инвесторов. Надеюсь, что следующим изъятым памятником станет «Дом с авгурами», собственник которого никак не приступит к его ремонту, хотя и владеет им с 2012 года, — подчеркнула руководитель градозащиного движения «СпасГрад» Анна Давыдова

По информации эксперта, бывшей водокачкой уже заинтересовался крупный инвестор, планирующий создать в этом здании музейное пространство.