Нижегородские чиновники будут работать по новому

Фото Юрия ПравдинаНижегородские чиновники будут работать по новому

Глава Нижнего Новгорода представил новую структуру администрации. Изменится не только количество замов, но и сам подход к работе в Сером доме. По мнению градоначальника, новая структура поможет сделать работу чиновников более эффективной и прозрачной. Одновременно начались первые громкие отставки и серьёзные назначения.

Чин по чину

Согласно новой структуре, фактическое количество замов сократится, поскольку главы районных администраций лишатся этого статуса. К оставшимся пяти заместителям добавится ещё три.

В блок первого заместителя войдут комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, управление по инвестиционной политике, департамент финансов, а также управление экологии.

— Первый заместитель — основной заместитель, поэтому туда отнесена экология, — отметил глава города Владимир Панов. — Я будут принимать активное участие в экологической повестке, и первый зам показывает важность этого направления.

Во второй блок войдут департаменты образования, культуры, а также департамент физкультуры и спорта. По мнению главы города, существующее соединение спорта и молодёжной политики «странное».

Дорожное хозяйство и благоустройство будут разделены по отдельным блокам.

— Благоустройство и дорожное хозяйство требуют отдельной специализации, отдельного внимания, — пояснил градоначальник. — Мною было принято решение разделить эти два блока, то есть благоустройство выходит в самостоятельное направление, а ремонт дорог — это очевидно совершенно другая специализация.

В результате один из замов будет курировать дорожное хозяйство и транспорт, а под крыло другого уйдут благоустройство, ЖКХ, а также контроль за деятельностью «Водоканала» и «Теплоэнерго».

Не забыли спросить

В новой структуре также сделана ставка на налаживание коммуникаций с жителями, которым будет предоставлена возможность влиять на принятие решений. Появятся информационные системы, которые позволят нижегородцам не только принимать участие в опросах, но и направлять в муниципалитет заявки по проблемам для их решения.

Александр Герасименко. Конкретики по фамилиям заместителей пока нет. Но поговаривают, что свои места точно сохранят Наталия Казачкова

— Вакансии будут, — отметил Владимир Панов . — Буду искренне рад, если активные нижегородцы предложат свои кандидатуры на данные должности. После утверждения городской Думой новой структуры мы предложим способ отправить резюме.

Между тем стало известно и об отставках в мэрии. На прошлой неделе свой пост покинул руководитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев . Ранее прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов по ремонту дорог в городе. Место Рябцева займёт гендиректор московского ООО «Управляющая компания „Строй-Партнёр“ Роман Колосов

Также Владимир Панов анонсировал отставку председателя комитета по управлению городским имуществом Валентины Никулиной. Кто и когда придёт ей на смену, пока неизвестно.

Уже в ближайшее время, как сообщил градоначальник, своего кресла лишится один из заместителей. Однако фамилию Панов называть не стал.

По словам мэра, новая структура поможет, с одной стороны, повысить эффективность работы администрации, а с другой, сделать более прозрачной ответственность каждого руководителя за своё направление.

Кстати

Владимир Панов ввёл кодекс этики для муниципальных служащих. В кодексе, в частности, говорится о том, что сотрудники администрации не должны смешивать личные отношения и службу, грубить, давить авторитетом и служебным положением. Сотрудники должны следить за тем, что говорят и как себя ведут, быть корректными и внимательными по отношению к жителям города. Чиновникам также следует воздерживаться от курения во время служебных совещаний и бесед, не относящихся к делу.

По словам градоначальника, от знания и соблюдения кодекса будет зависеть возможное повышение и любые перемещения внутри администрации.

АВТОР: Виктория ГРОМОВА