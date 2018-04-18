Старые песни о главном. Кто будет достраивать орловский «Титаник»?

Орловские чиновники вознамерились решить проблему самого известного долгостроя области — многопрофильного медцентра — за два месяца. Почему федеральные деньги на возобновление работ прошли мимо и есть ли шансы у многострадального объекта — в материале «АиФ-Черноземье»

Что пообещали?

На прошлой неделе стало известно, что в правительстве области вновь озаботились судьбой многопрофильного медцентра клинической больницы. Первый вице-губернатор региона Александр Бударин подписал постановление, согласно которому должна быть создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься поиском возможностей продолжить работы на объекте. Вполне логично, что под возможностями подразумевается поиск источника финансирования, а заодно и нового подрядчика, который возьмёт на себя ответственность достраивать тот самый многострадальный «Титаник». Заниматься поиском свежих решений будут знакомые правительственные лица: заместитель губернатора Николай Злобин , глава департамента строительства Денис Блохин и руководитель департамента здравоохранения Александр Лялюхин (по информации источника «АиФ-Орёл» и ряда других СМИ, начальник облздрава был отправлен в отставку — Ред).

Предполагается, что найти пути спасения чиновники должны за два месяца.

Немного истории

В прошлом году чиновники профильных направлений заявили, что здание продолжит быть недостроем. Тогда федеральный бюджет выделил на решение вопроса порядка 200 млн рублей, однако в правительстве области эти деньги освоить не смогли, и их пришлось вернуть обратно.

Возможно, такой проблемы бы и не возникло, если бы во время строительства медцентра не были похищены сотни миллионов рублей. Так, в 2015 году было возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам установлено, что с 2012 по 2014 год было украдено 295 млн рублей, которые были выделены на строительство объекта. В прокуратуре региона поясняли, что фактически работы не были выполнены, однако их оплатили в полном объёме.

В общей сложности «Титаник» строился разными подрядчиками и простаивал более 10 лет. По сути, это происходило на глазах у всех губернаторов, которые работали в регионе. Предполагалось, что медцентр за три млрд рублей возведут по принципу частно-государственного партнёрства.

Строительство гиганта началось в 2007 году, но уже через пару лет стало очевидно, что подрядчик, которым выступал «Орёлстрой» начал испытывать проблемы с финансированием работ. Через некоторое время на объект зашла московская фирма ЗАО «Союзинформ», которая в 2015 году и стала фигурировать в уголовном деле о многомиллионных хищениях. Чиновники из команды экс-губернатора Александра Козлова в своё время убеждали общественность, что медцентр распахнёт свои двери в 2014 году, чего, как мы все можем наблюдать, не произошло. Обновилось областное правительство и кресло главы региона, а долгострой остался. Ставший у руля Орловщины бывший губернатор Вадим Потомский , познакомившись с ситуацией, заявил, что объект необходимо достраивать. Так, подрядчиком многострадального «Титаника» стала фирма ООО «АСК Инжиниринг». В декабре 2015 года был заключён контракт более чем на 800 млн рублей. Только стройка как-то не заладилась, и через несколько месяцев посыпались жалобы от рабочих — людям не платили зарплату.

В общей сложности к концу прошлого года на исполнительного директора филиала ООО «АСК Инжиниринг» Илью Дисмана завели три уголовных дела. В СУ СК РФ по Орловской области сообщали, что ему вменяется хищение более 136 млн рублей во время строительства объекта и невыплата заработной платы сотрудникам — более пяти млн рублей. Третье уголовное дело возбудили по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

«По данным следствия, с марта по май 2016 года Дисман путём совершения заведомо ничтожных сделок, целью которых являлся вывод денежных средств из филиала ООО «АСК Инжиниринг», подписал заведомо незаконные счета на оплату строительных материалов на общую сумму около 22 млн рублей. После перечисления денежных средств строительные материалы не были поставлены», — рассказывали в ведомстве.