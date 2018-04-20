Интерпол установил, что «золотая судья» Хахалева работала по поддельному диплому

Согласно информации, предоставленной Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили, за 1988–1991 годы нет данных о поступлении в университет и предоставлении квалификации Хахалевой Елене Владимировне

пресс-служба

Интерпола.

В ходе проверки стало известно, что Хахалева получила статус судьи на основании документа, который заменяет собой диплом. На нем отсутствуют вузовская печать и подписи должностных лиц.