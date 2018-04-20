Интерпол установил, что «золотая судья» Хахалева работала по поддельному диплому 

Эксперты из Интерпола установили, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева не окончила Тбилисский госуниверситет и работала по фальшивому диплому. Об этом сообщило информагентство Ura.ru.
Согласно информации, предоставленной Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили, за 1988–1991 годы нет данных о поступлении в университет и предоставлении квалификации Хахалевой Елене Владимировне
пресс-служба
Интерпола.
В ходе проверки стало известно, что Хахалева получила статус судьи на основании документа, который заменяет собой диплом. На нем отсутствуют вузовская печать и подписи должностных лиц.
В июле прошлого года широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что Елена Хахалева потратила более двух миллионов долларов на свадьбу родной дочери. Гостей торжества развлекали звезды российской эстрады: Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Николай Басков.