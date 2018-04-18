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Что известно о новом прокуроре Нижегородской области
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Что известно о новом прокуроре Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Пост прокурора Нижегородской области может занять Вадим Антипов, возглавляющий сейчас прокуратуру Пермского края. На ближайшем заседании депутаты регионального парламента рассмотрят его кандидатуру.
Вадиму Антипову 48 лет, родом он из Татарстана. В Казани окончил юридический факультет госуниверситета, с 1994 года стал работать в прокуратуре. Начинал следователем, затем работал в различных должностях. В 2002 году Антипова назначили зампрокурора Чувашии, а через год он стал начальником управления Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе. С июня 2015-го — прокурор Пермского края.
Напомним, возглавлявший прокуратуру Нижегородской области Олег Панасенко ушёл в отставку в июле прошлого года. Через два месяца Заксобрание области согласовало на вакантную должность кандидатуру Евгения Денисова, бывшего у Панасенко заместителем, однако назначение не состоялось, и с февраля этого года обязанности прокурора области исполняет начальник управления Генеральной прокуратуры России в ПФО Андрей Юмшанов
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