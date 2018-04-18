Маша Распутина рассказала не все!

Певице не хватило времени, чтобы раскрыть тайну своих семейных трагедий, и «Секрет на миллион» с ней продолжится.

В студии программы «Секрет на миллион» известная певица Маша Распутина продолжит раскрывать тайны своей личной жизни. Редкий случай. но отведенного времени не хватило на все откровения артистки, потому телезрители получат возможность увидеть продолжение разговора Маши Распутиной и Леры Кудрявцевой . Звезде российской эстрады предстоит ответить еще на пять каверзных вопросов, которые потребуют от нее предельной честности.

Маша Распутина вспомнит непростое детство в сибирской деревне и поведает о трагической судьбе родителей: мама Распутиной ушла из жизни после страшной болезни, а отец стал инвалидом после производственной травмы. Также певица представит зрителям родного брата Николая, который провел в тюрьме почти 10 лет, будучи осужденным за убийство. Его звездная сестра не скрывает криминальное прошлое родственника и открыто рассказывает, как помогла ему выбраться из тюрьмы.

Собеседница Леры Кудрявцевой поделится и секретом своей стройности, которой способствуют отказ от мяса, ежедневные физические упражнения и очистка организма от шлаков и токсинов, а также признается, сколько пластических операций перенесла. Артистка откровенно расскажет, на что тратит деньги мужа-миллионера, поговорит о семейном имуществе и недвижимости за рубежом, а также покажет загородный дом с зимним садом и теннисным кортом.