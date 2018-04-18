Ещё
Маша Распутина рассказала не все!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маша Распутина рассказала не все! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Певице не хватило времени, чтобы раскрыть тайну своих семейных трагедий, и «Секрет на миллион» с ней продолжится.
В студии программы «Секрет на миллион» известная певица Маша Распутина продолжит раскрывать тайны своей личной жизни. Редкий случай. но отведенного времени не хватило на все откровения артистки, потому телезрители получат возможность увидеть продолжение разговора Маши Распутиной и Леры Кудрявцевой. Звезде российской эстрады предстоит ответить еще на пять каверзных вопросов, которые потребуют от нее предельной честности.
Маша Распутина вспомнит непростое детство в сибирской деревне и поведает о трагической судьбе родителей: мама Распутиной ушла из жизни после страшной болезни, а отец стал инвалидом после производственной травмы. Также певица представит зрителям родного брата Николая, который провел в тюрьме почти 10 лет, будучи осужденным за убийство. Его звездная сестра не скрывает криминальное прошлое родственника и открыто рассказывает, как помогла ему выбраться из тюрьмы.
Собеседница Леры Кудрявцевой поделится и секретом своей стройности, которой способствуют отказ от мяса, ежедневные физические упражнения и очистка организма от шлаков и токсинов, а также признается, сколько пластических операций перенесла. Артистка откровенно расскажет, на что тратит деньги мужа-миллионера, поговорит о семейном имуществе и недвижимости за рубежом, а также покажет загородный дом с зимним садом и теннисным кортом.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной в субботу, 21 апреля, в 17:00 на НТВ.
Вечерняя Москва: последние новости
Следователи начали проверку из-за обрушения потолка в торговом центре под Челябинском Аналитик : Ответные меры России к США должны быть громкими и эффективными Неизвестный убил собак, загрызших мужа племянницы Юрия Лозы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT151
МИД обратился к россиянам с предупреждением40
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США278
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение