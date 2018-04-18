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О нашей истории и Победе узнают соотечественники из Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана
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О нашей истории и Победе узнают соотечественники из Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ежегодно департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО совместно с организациями соотечественников, живущих за рубежом, реализует Международный молодёжный проект «Наша история — наша Победа!».
В этом году мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге с 19 по 24 апреля. Участниками проекта станут студенты-активисты Санкт-Петербургского молодёжного землячества регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера автономного округа „Ямал-потомкам!“, а также соотечественники из Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана. Сегодня, 18 апреля, активисты встретились в Москве, где для них будет организована обзорная экскурсия с посещением памятных мест.
В рамках мероприятий запланировали проведение работ по благоустройству памятника погибшим солдатам, расположенного на территории мемориального комплекса „Синявинские высоты“ в Ленинградской области. Ребята встретятся с представителями Санкт-Петербургской общественной организации „Жители блокадного Ленинграда“, проедут по „дороге жизни“, посетят историко-художественную панораму „Прорыв“ и монумент-музей героическим защитникам Ленинграда.
Как рассказали корреспонденту ИА „Север-Пресс“ в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, проект осуществляют с 2011 года, мероприятия уже прошли в Словении, Израиле, Болгарии, Молдове, Республике Крым, Севастополе и Санкт-Петербурге.
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