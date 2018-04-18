Екатеринбургские объекты конструктивизма могут попасть в наследие ЮНЕСКО.

Сейчас перед муниципальными властями встала задача определиться с перечнем объектов. На сегодня в Екатеринбурге насчитывается более 100 зданий, возведенных в стиле «советского авангарда». Негласно среди архитекторов, именно Екатеринбург считается мировой столицей конструктивизма. Практически весь центр города застроен строгими, лаконичными зданиями без лишнего декора. Взять тот же проспект Ленина: Главпочтамт , Арбитражный суд, жилые дома «Расчески». «Дом контор» на Малышева, здание ДОСААФ , жилой комплекс с экспериментальными квартирами — ячейками F или стрелка городского пруда — комплекс «Динамо». Знаменитая Белая Башня в микрорайоне Уралмаш, здание заводоуправления одноименного промышленного гиганта, Фабрика-кухня, «дом-пила» и многие другие.

«В этом году мы планируем провести круглый стол с архитекторами и определиться с объектами конструктивизма. Нам нужно выработать четкую и понятную для муниципалитета позицию о том, какие объекты мы хотим внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Много разных мнений, кто-то говорит, что это должен быть городок Чекистов, кто-то считает что это комплекс Уралмаша, гостиница Мадрид , Фабрика кухня, некоторые предлагают «Динамо». Поэтому хочется собрать всех в одном месте, поговорить и прийти к каким-то понятным решениям и реализовывать их, по согласованию с министерством культуры РФ », — рассказал директор муниципального Центра охраны памятников Леонид Генин.

По данным городского центра охраны памятников, в Екатеринбурге находятся около 500 объектов культурного наследия. Это здания, возведенные в разные эпохи и время. Часть из них активно ремонтируют и реставрируют за счет новых собственников и инвесторов. В прошлом году работы провели в 17-ти зданиях, которые были построены в разные эпохи. Всего в столице Урала насчитывается более 500 объектов культурного наследия, принадлежащие различным собственникам.

По данным экспертов муниципального центра охраны памятников, чаще всего у таких зданий повреждены фасады и кровли. Именно они страдают от воздействия внешней среды: перепада температур, дождей и снега. Сегодня на реконструкцию и ремонт таких зданий требуются не малые вложения, к тому же, приобретая подобные здания — новым собственникам предстоит заботиться о нем всю жизнь.

«Наша цель не просто сохранить объекты культурного наследия, но и сделать так чтобы они использовались, мы ищем ивесторов, разрабатываем проектную документацию. Такие объекты как на ВИЗ-бульвар, 15 — госпиталь Малахова, вы видите он преображается и реставрируется, скоро появится в нем еще одна изюминка. Косой дом, тоже стоял длительное время в плохом состоянии — сейчас активно ведутся работы. У нас продажа объектов проводится по условиям конкурса, в которых мы прописываем условия по сохранению памятника. Ежеквартально мы проверяем, как новые собственники исполняют наши требования», — пояснил Генин.

К слову, если некоторые объекты конструктивизма будут отремонтированы и включены в перечень наследия ЮНЕСКО, то Екатеринбург получит два положительных момента: в первую очередь отремонтированные и живые здания, во вторую очередь: приток туристов не только в пределах нашей страны, но и со всего мира. В случае, если комиссии ЮНЕСКО будут представлен список объектов и часть их них окажутся достойными включения во всемирное наследие, то Екатеринбургу предстоит ждать гостей из-за рубежа. Эксперты ЮНЕСКО должны лично увидеть и оценить уникальность объектов, созданных необычным мышлением советских архитекторов начала 20 века. Фото: Л. Ковыч, М. Митрохина, CC-BY-SA-4.0, М. Музафаров, HappLuck, CC-BY-SA-3.0