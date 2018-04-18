Монголия и Турция подписали план сотрудничества на 2018-2022 гг. 

Улан-Батор, 18 апреля /Синьхуа/— План сотрудничества между Монголией и Турцией на 2018-2022 годы был подписан в рамках 27-го заседания Генеральной ассамблеи Межрегиональной ассоциации по стандартизации /ГА MAC/, стартовавшего в среду в столице Монголии. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Управления по стандартизации и метрологии Монголии.
Согласно подписанному документу, организации по стандартизации обеих стран в ближайшие 4 года предпримут различные меры, включая оказание поддержки монгольским производителям в экспорте их товаров на рынки стран Европейского союза, содействие развитию торговли и упрощению процедур, устранение технических барьеров в торговле, создание совместной рабочей группы, отвечающей за мониторинг и метрологическое обеспечение, проведение тренингов и реализацию программ развития потенциала по направлениям стандартизации, сертификации, метрологии и аккредитации. —0—