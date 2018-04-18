Под Тверью почтальон с пенсиями отбилась от грабителей с ломиком

Она ехала на велосипеде из почтового отделения деревни Овинищи в деревню Тучево, когда ей преградили дорогу двое неизвестных в масках. Злоумышленники стали наносить удары по ногам женщины металлическим прутом.

Марина Юрьевна не растерялась. Несмотря на полученную травму, она успела позвонить начальнику почтамта и подняла крик, чем напугала нападавших.

Деньги нападавшим почтальон не отдала, и они были вынуждены обратиться в бегство с пустыми руками. Начальник почтамта незамедлительно вызвала полицию, а Журавлевой оперативно была оказана первая медицинская помощь.

Ее коллеги доставили пенсии, социальные пособия и почту жителям деревни Тучево в тот же день. По факту нападения проводятся следственные мероприятия: почтальон сообщила полиции приметы нападавших.

Отважной сотруднице объявлена благодарность, за смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей ее поощрят, сообщает пресс-служба Почты России.