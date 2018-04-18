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В Родничке прошло открытое занятие
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В Родничке прошло открытое занятие 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: Н. Титова
Воспитанники подготовительной группы образовательной площадки «Родничок», входящей в состав ГБОУ Школа №2073 приняли участие в открытом мероприятии по гендерному и здоровьесберегающему воспитанию.
Информацию об этом на своей странице в социальной сети «Фэйсбук» разместила педагог группы Наталья Титова.
В рамках образовательной деятельности дошколята научили своего гостя, мультяшного героя ОХ, заботиться о своём здоровье: заниматься гимнастикой, проводить закаливание и принимать здоровую пищу.
По словам организаторов, было интересно всем, и детям, и гостям.
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