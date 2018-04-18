В Родничке прошло открытое занятие

Воспитанники подготовительной группы образовательной площадки «Родничок», входящей в состав ГБОУ Школа №2073 приняли участие в открытом мероприятии по гендерному и здоровьесберегающему воспитанию.

Информацию об этом на своей странице в социальной сети «Фэйсбук» разместила педагог группы Наталья Титова.

В рамках образовательной деятельности дошколята научили своего гостя, мультяшного героя ОХ, заботиться о своём здоровье: заниматься гимнастикой, проводить закаливание и принимать здоровую пищу.

По словам организаторов, было интересно всем, и детям, и гостям.