«РЖД Логистика» и немецкий концерн DB Cargo AG будут развивать мультимодальный контейнерный сервис на рынках Китая и Европы

Подписи под документом в рамках 23-й Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica поставили генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик и генеральный директoр ООО «ДБ Карго Руссия» Уве Лойшнер.

Соглашение предусматривает организацию мультимодального сервиса ускоренной доставки грузов по маршруту Китай — порты Калининградской обл. — терминалы Европы и в обратном направлении. Согласно достигнутым договоренностям, «РЖД Логистика» займется формированием контейнерных поездов со станций пограничных переходов с Китаем в порты Калининградской области. В свою очередь, DB Cargo AG организует транспортировку контейнеров по маршруту Калининградская область — порт Росток ( Германия ), а также терминальную обработку контейнерных грузов с их последующей доставкой по терминальной сети Европы.

На первом этапе сотрудничества стороны рассмотрят возможность ускоренной доставки контейнерных грузов по маршруту Китай — Монголия — порт Балтийск — порт Росток — терминалы Германии.

«Сотрудничество с немецким концерном DB Cargo AG, который прочно ассоциируется с качеством и надежностью перевозок во всем мире, поможет нам сформировать и предложить рынку новое перспективное логистическое решение. Работа через морские ворота на Северо-Западе позволит диверсифицировать транзитные грузопотоки. На текущий момент мы оцениваем, что потенциальный грузопоток по совместно разработанному маршруту составит не менее 100 тыс. ДФЭ в год», — заявил после церемонии подписания генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.