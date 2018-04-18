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«РЖД Логистика» и немецкий концерн DB Cargo AG будут развивать мультимодальный контейнерный сервис на рынках Китая и Европы
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«РЖД Логистика» и немецкий концерн DB Cargo AG будут развивать мультимодальный контейнерный сервис на рынках Китая и Европы 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Подписи под документом в рамках 23-й Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica поставили генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик и генеральный директoр ООО «ДБ Карго Руссия» Уве Лойшнер.
Соглашение предусматривает организацию мультимодального сервиса ускоренной доставки грузов по маршруту Китай — порты Калининградской обл.  — терминалы Европы и в обратном направлении. Согласно достигнутым договоренностям, «РЖД Логистика» займется формированием контейнерных поездов со станций пограничных переходов с Китаем в порты Калининградской области. В свою очередь, DB Cargo AG организует транспортировку контейнеров по маршруту Калининградская область — порт Росток (Германия), а также терминальную обработку контейнерных грузов с их последующей доставкой по терминальной сети Европы.
На первом этапе сотрудничества стороны рассмотрят возможность ускоренной доставки контейнерных грузов по маршруту Китай — Монголия — порт Балтийск — порт Росток — терминалы Германии.
«Сотрудничество с немецким концерном DB Cargo AG, который прочно ассоциируется с качеством и надежностью перевозок во всем мире, поможет нам сформировать и предложить рынку новое перспективное логистическое решение. Работа через морские ворота на Северо-Западе позволит диверсифицировать транзитные грузопотоки. На текущий момент мы оцениваем, что потенциальный грузопоток по совместно разработанному маршруту составит не менее 100 тыс. ДФЭ в год», — заявил после церемонии подписания генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.
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