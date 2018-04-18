«АльфаСтрахование» удостоили «Эврики»

Перспективы и препятствия развития цифровой эры в сфере страхования обсудили участники форума страховых инноваций InnoIns 2018. Он прошел 17 апреля в Москве , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование"

В ходе заседания «Цифровая экономика и цифровое страхование — раздвигая горизонты» президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс отметил, что в области хай-тек страхование отстает от банковской сферы, однако цифровые процессы все равно движутся вперед, получая, в том числе, поддержку ЦБ РФ и Минфина.

Заместитель руководителя Службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Ольга Крайнова, среди плюсов развития инноваций отметила появление новых страховых продуктов, их удешевление, повышение прозрачности расчетов и расширение географии услуг.

Так, после введения е-ОСАГО в январе — марте 2018 года было зафиксировано меньше обращений по нарушениям в сравнении с первым кварталом-2017. Для удобства россиян мегарегулятор создает мобильные приложения — «Помощник ОСАГО» и «ФинЭксперт», которые повышают страховую и финансовую грамотность населения.

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов рассказал об историческом рекорде — в 2017 году инвестиции в AgTech составили 1,5 миллиарда долларов.

Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию «АльфаСтрахование» Татьяна Пучкова выступила с докладом «Иншуртех vs Финтех — что общего и в чем разница. Мировые тенденции и ситуация в России » на заседании «Вызовы времени — мировой опыт и российские тренды». По ее словам, страхование фундаментально отличается от отраслей, которые имеют свою сетку продажи.

"Страхование — это продукт, который должен присутствовать в разных сетях продажи от дилера до продажи билетов на сайте, двигаться ближе к объекту страхования. Страховые компании не только конкурируют за потребителя между собой, но и между различными маркетплейсами — сетями. Высококонкурентная среда заставляет брать лучшее, что предлагают сети, и при этом развивать свои инновационные уникальные страховые сервисы, в том числе сервисы ремонта, лечения, диагностики, инвестирования и так далее. Это способствует появлению принципиально новых продуктов и технологий, которые должны «захватывать сетку». Так в свое время появилось банковское страхование, коробочное страхование, электронное страхование и прочее", — говорит Т. Пучкова.

Она отметила, что в будущем применение искусственного интеллекта в страховании должно будет определять «хорошую карму» и давать этим людям простое «универсальное страхование» от всего. Рисковые же потребители будут работать с продуктами on-demand в рамках индивидуальных решений. В будущем вопрос принятия клиента на страхование и процесс определения тарифа станет почти бесшовным, как и сам процесс урегулирования страхового случая.

"Несмотря на то, что «АльфаСтрахование» продолжает работать с достаточно консервативными посредниками, 62% потребителей уже пользуются онлайн-сервисами покупки и урегулирования. Совмещение консервативного и инновационного подхода в страховании и станет преимуществом перед другими отраслями", — добавила Татьяна Пучкова.

Эксперты обсудили и цифровые экосистемы и место страховщиков в них, а также киберстрахование, в которое в 2017 году было вложено 3,2-4,3 миллиарда долларов, и стартапы в области иншуртех. По данным Forbes, ежегодные мировые инвестиции в иншуртех составляют около 3 миллиарда долларов, а количество стартапов достигает 500 штук.

Форум InnoIns содействует развитию, продвижению и внедрению наиболее передовых и перспективных информационных и бизнес-технологий на страховом рынке России. Гости смогли познакомиться с некоторыми стартапами, победившими в акселерационной программе «Финтех Лаб». В конце сессии компании, которые наиболее активно участвовали в разработке и внедрении инноваций в страховании, были награждены премией «Эврика». Награду получила и Татьяна Пучкова как представитель «АльфаСтрахование».