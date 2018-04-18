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В России для заключения под стражу понадобится согласие прокурора
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В России для заключения под стражу понадобится согласие прокурора 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству разработал законопроект, предусматривающий необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.
"Нашим комитетом совместно с представителями правоохранительных органов и учреждений науки разработан проект федерального закона, направленный на повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел", — сказал он.
Сенатор уточнил, что речь идет о необходимости дачи прокурором согласия на заключение под стражу, а также о предоставлении прокуратурам возможности самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения. По словам Клишаса, сенаторы приложат усилия, чтобы законопроект как можно быстрее прошел процедуру согласования.
Он также подтвердил, что в Совфеде разделяют стремление генпрокуратуры уменьшить число лиц, содержащихся в СИЗО в ожидании суда.
"Подобные меры поддерживаются уполномоченным по правам человека, Общественной палатой, ФСИН России", — подчеркнул сенатор.
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