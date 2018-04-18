В России для заключения под стражу понадобится согласие прокурора

"Нашим комитетом совместно с представителями правоохранительных органов и учреждений науки разработан проект федерального закона, направленный на повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел", — сказал он.

Сенатор уточнил, что речь идет о необходимости дачи прокурором согласия на заключение под стражу, а также о предоставлении прокуратурам возможности самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения. По словам Клишаса, сенаторы приложат усилия, чтобы законопроект как можно быстрее прошел процедуру согласования.

Он также подтвердил, что в Совфеде разделяют стремление генпрокуратуры уменьшить число лиц, содержащихся в СИЗО в ожидании суда.