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Мастер‑класс по программе «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» стартовал в Видном
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Мастер‑класс по программе «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» стартовал в Видном 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Доцент, преподаватель Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, пианист Сергей Главатских начал мастер-класс в Детской школе искусств в Видном, урок проходит в рамках программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России», передает корреспондент РИАМО.
Это уже второй его мастер-класс в этой школе, он сможет оценить динамику достижений учеников, уровень их профессиональной подготовки. Также ДШИ Видного посетили куратор проекта, генеральный директор Зимнего фестиваля искусств в Сочи, директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко и советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева.
«Процесс воспитания талантливого ребенка очень хрупкий. Мы никогда не знаем, какой толчок поможет развить наших детей. У нас большое количество школ искусств, приезжает профессионал, педагог и сразу видит ребенка, его талант, что нужно подтянуть. Свежий взгляд. Это первое. Во-вторых, приезжающие педагоги — члены крупных конкурсов, они ищут таланты, вытягивают наших деток на международную арену. У Юрия Башмета это одна из основных целей работы», — сказала Ширалиева.
Она отметила, что такие мастер-классы являются настоящей путевкой в жизнь. Подобные мероприятия также полезны для всех, так как помогают в формировании личности.
«Главная задача проекта — выявлять и поддерживать одаренных детей. У нас есть определенные надежды на конкурсы осенью и на конкурс Чайковского в следующем году, есть несколько ребят, от которых мы многого ожидаем. Проект постоянно развивается, открываются новые центры. В Московской области центр из Жуковского мы перенесли в Видное. Всем здесь очень нравится. Мы присутствуем на десятом мастер-классе в Подмосковье», — поделился Гринченко.
Программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» была запущена в России в 2013 году. Основным проектом в рамках реализации программы стало создание образовательных центров высшего профессионального мастерства Юрия Башмета. В этом году программа стартовала в Видном. За два месяца в рамках программы прошли десятки мастер-классов. Ученики подмосковных школ искусств встретились с такими известными музыкантами и педагогами, как Евгений Финкельштейн (классическая гитара) Анна Соколова (скрипка), Леонид Гурьев (труба), Александр Ревич (скрипка), Александр Плисковский (флейта), Татьяна Белякова (вокал), Ролло Ковак (скрипка, Франция) и другими.
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