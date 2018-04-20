Мастер‑класс по программе «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» стартовал в Видном

Доцент, преподаватель Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, пианист Сергей Главатских начал мастер-класс в Детской школе искусств в Видном , урок проходит в рамках программы « Юрий Башмет — молодым дарованиям России », передает корреспондент РИАМО

Это уже второй его мастер-класс в этой школе, он сможет оценить динамику достижений учеников, уровень их профессиональной подготовки. Также ДШИ Видного посетили куратор проекта, генеральный директор Зимнего фестиваля искусств в Сочи , директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко и советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева.

«Процесс воспитания талантливого ребенка очень хрупкий. Мы никогда не знаем, какой толчок поможет развить наших детей. У нас большое количество школ искусств, приезжает профессионал, педагог и сразу видит ребенка, его талант, что нужно подтянуть. Свежий взгляд. Это первое. Во-вторых, приезжающие педагоги — члены крупных конкурсов, они ищут таланты, вытягивают наших деток на международную арену. У Юрия Башмета это одна из основных целей работы», — сказала Ширалиева.

Она отметила, что такие мастер-классы являются настоящей путевкой в жизнь. Подобные мероприятия также полезны для всех, так как помогают в формировании личности.