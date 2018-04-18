СМИ Скандинавии: Дания собирается наказать Россию

Скандинавские СМИ анализируют внешнюю и внутреннюю политику России . Шведский эксперт рассматривает внешнюю политику России как «вызывающую». «Россия слишком долго испытывала терпение других стран, — пишет Йенс Стилхофф Сёренсен, „специалист по изучению мира и развития“ из университета Гётеборга . — Она хочет сохранить существующий порядок вещей!» («Свенска дагбладет», 16.04).

Независимая норвежская журналистка Анки Гархардсен, напротив, публикует в газете «Афтенпостен» статью, в которой задается вопросом: «А что, собственно, мы знаем о России?» Она рассказывает о 20-летнем норвежце, который «приехал в Архангельск по студенческому обмену и только тогда осознал, что раньше думал о России только как о территории злоупотребления властью».

«Когда в рамках проекта «общего Баренцева моря» мы работаем вместе с российскими журналистами, мы не рассказываем о «путинском режиме» и не учим наших коллег, как им надо жить. Мы стараемся приобрести больше знаний друг о друге на собственном опыте. Это такие знания о наших соседях, которые редко попадают в центральную норвежскую прессу… Повседневная жизнь России там отсутствует совсем! Народ этой большой страны интересен норвежской прессе лишь с одной стороны: Путин и его жажда власти. Культура, экономика, искусство, философия, общественная жизнь России — все это лишь фон к главному; когда норвежские журналисты интервьюируют кого-либо, они спрашивают только одно — как вы относитесь к Путину? Наше восприятие России очень однобокое, … оно сведено к коррупции, удушению прессы и злоупотреблениям власти. Отсутствие любознательности и любовь к скоропалительным выводам часто идут вместе. И за то, что 20-летний норвежец не подозревал, что русские — тоже люди, немалую ответственность несет наша пресса» («Афтенпостен», 17.04).

Растущая популярность российских СМИ на Западе беспокоит скандинавские СМИ. Шведский таблоид «Экспрессен» приводит следующие данные: «Из шести статей по „делу Скрипалей“, которые привлекли наибольшее внимание в социальных сетях, четыре взяты из RT ( Russia Today ), остальные две — из »Гардиан“ и «Скай». При этом четырьмя сообщениями российского СМИ поделились в общей сложности 63 000 раз, а двумя британскими — только 25 000 раз. Это показывает, насколько активно работают российские фабрики троллей!»

«Российскую пропаганду распространяют даже очень известные на Западе люди», — пишет газета, включая в их число американского политика Рона Пола , «отца-основателя „Чайной партии“», немецких экстремистов — как правых, так и левых, а также философа-марксиста из Италии

Бьорн Пальмертц, старший аналитик шведской Высшей военной школы, сообщает, что «и в Швеции российские агенты тесно сотрудничают с различными экстремистскими группами», поэтому «так важно не воспринимать информацию изолированно: в определенных случаях она может посеять страх и неуверенность в обществе» («Экспрессен», 16.04).

Затем шведский таблоид рассказывает о «российских фабриках троллей». «Это инструмент для придания веса вашему сообщению в общем потоке информации». К деятельности интернет-троллей доцент отделения русского языка университета города Уппсалы Грегори Саймон отнес «обсуждение в социальных сетях информации, поступающей из российских государственных СМИ RT и Sputnik » («Экспрессен», 16.04).

Скандинавская пресса не одобряет работу российских коллег по освещению конфликта в Сирии . «Сейчас стало легко распространять ложь, во время Наполеоновских войн это было гораздо труднее, — вспоминает датская газета. — В связи с этим США предупреждают об информационных контратаках: спустя всего несколько часов после ракетного удара по Сирии в российских СМИ появилась информация, которая противоречила тому, что говорили сами США и их союзники». Министр обороны США Джеймс Мэттис остался этим очень недоволен («Юлландс-постен», 14.04).

«Действия России направлены на раскол Европы, а вот ракетные удары США по Сирии — совсем нет», — пишет влиятельная датская газета. «Конечно, протесты случаются, но в основном все [в Европе] согласны: надо дать четкий ответ на использование химического оружия», — сказал Жюльен Барнс-Даси, британский эксперт в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) («Дагбладет информашун», 17.04). Поэтому, уверен уже шведский эксперт Йеспер Сюндин, «ракетный удар вряд ли изменит положение в самой Сирии, но парадоксальным образом может благоприятно повлиять на обстановку в регионе». Но тут все зависит от президента Путина, добавляет он («Свенска дагбладет», 16.04).

Бывший премьер-министр, а затем — министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт , широко использующий твиттер, написал: «Удар по Сирии был ограниченным и сфокусированным». Представитель Швеции при ООН Улоф Скуг объяснил, почему Швеция проголосовала против проекта резолюции, предложенного Россией: «Текст содержал слишком сильные выражения…» («Экспрессен», 14.04).

Скандинавские СМИ широко комментируют новые санкции США против России. Клаус Элиассон, глава департамента внешних связей банка «Нордеа» (Nordea), заявил, что «банк закроет все дела с компаниями или частными лицами в России, если они будут подвергнуты санкциям, … поскольку продолжение такого бизнеса чревато большими штрафами». Газета пишет также, что «не далее, как в январе банк „Нордеа“ предоставил кредит в 200 миллионов долларов компании „Русал“ », которая сейчас «отчаянно борется за существование» («Бёршен», 17.04).

Датский информационный концерн «Берлингске» выражает надежду, что «Россия станет новым Ираном ». «Новые санкции США оказали серьезное давление на экономику России, и без того находящуюся в кризисе, — пишет корреспондент в Москве Симон Крузе. — Кремль обещает поддержку потрясенным олигархам, но уже появляются мрачные предсказания про 100 лет изоляции…» («Берлингске», 14.04).

В этом свете Дания тоже собирается «наказать Россию». Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сообщил, что «над этим стоит подумать…». В частности, «Дания может принять собственный „Закон Магнитского“, отказать в визе определенным лицам, связанным с российским государством, или / и заморозить их активы» («Бёршен», 16.04).

«Россия уже очень пострадала от санкций США, гораздо больше, чем даже предполагалось», — подтверждает деловое издание «Бёршен». «А если Россия решит отомстить, то мир может скатиться с катушек, — предупреждает Йенс Ворминг, бывший консул Дании в Петербурге . — Особенно, если США продолжат объявлять санкции против конкретных личностей, без всякой связи с какими-либо событиями» («Бёршен», 17.04).

Норвежские СМИ больше всего занимает вопрос, «как резкое падение рубля скажется на приграничной торговле». Ведь «на пограничном пункте Стурскуг большую часть потока составляют россияне, приезжающие за покупками в ближайший к границе норвежский город Киркенес ». Главный редактор интернет-издания «Баренц обзёрвер» Томас Нильсен сообщает, что «в большинстве мурманских банков норвежская крона продается по 7,9 рублей», — хотя ему самому въезд в Россию запрещен… («Баренц юбзёрвер», 11.04).

Большой скандал разгорелся в датских СМИ в связи с приглашением известного датского футболиста, а позже — спортивного комментатора Петера Шмайхеля на российский англоязычный канал RT. «Это совсем не помогает нам видеть Россию в правильном свете, — пишет обозреватель Расмус Эльмелунд. — Он даже не отрицает, что стал „полезным идиотом“ для RT. Ведь RT — это не просто телеканал, это пропагандистская платформа с тесными связями в Кремле: вот где Петер Шмайхель нашел новое место работы! Он уже рассказал, что западные СМИ ведут кампанию против России и призывают болельщиков не ехать на чемпионат по футболу, утверждая, что там опасно! Неважно, сколько ему платят в рублях — такой бренд, как Петер Шмайхель, бесценен для Путина. Печально…» («Дагбладет информашун», 12.04).

Норвежскому «Спутнику» исполняется 75 лет. Кнут Стурбукос, исполнитель песен в стиле кантри и водитель грузовика-трансформера с красной ракетой на двигателе, более известен под псевдонимом Sputnik. Он прославился выступлением на Красной площади на заре перестройки. «Критики сначала отнеслись к нему с пренебрежением, зато его сразу полюбил народ!» — пишут поклонники певца, который отмечает свой юбилей очередным концертом в Рокфеллеровском концертном зале в Осло («Варден», 12.04).