Ещё
Ради Арктического форума в Архангельске приведут в порядок Окружное шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ради Арктического форума в Архангельске приведут в порядок Окружное шоссе 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В преддверии Арктического форума в Архангельской области начались дорожные ремонты. На обновление федеральных дорог в регионе потратят 2,3 миллиарда рублей, будет приведено в порядок 86 км трасс.
В частности, скоро стартует ремонт первого участка автодороги «Подъезд к г. Северодвинску от автотрассы М-8» с ремонтом моста через речку Исакогорка. По словам начальника управления упрдор «Холмогоры» Константина Чупрова, цель дорожников — уже в текущем году построить технологический объездной мост на данном объекте.
Особого внимания удостоился участок подъезда к аэропорту, здесь планируется построить кольцевую развязку между улицами Папанина и Дачная. В этом районе ведётся строительство выставочного центра «Норд-Экспо». По планам, уже в этом году он должен принять гостей традиционной Маргаритинской ярмарки, а в 2019 году станет основной площадкой Международного арктического форума. Первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев поручил направить в Росавтодор обращение о выделении Архангельской области дополнительных средств на обустройство подъездов к выставочному центру уже в текущем году.
Один из самых сложных и требующих реконструкции автодорожных узлов Архангельска — съезд с железнодорожного моста через Северную Двину. Именно с него городские власти намерены начать работы по масштабной реконструкции улично-дорожной сети города. В рамках муниципальных контрактов, заключенных администрацией Архангельска, до конца 2018 года будет разработана проектная документация на два первых этапа реконструкции улично-дорожной сети столицы Поморья — транспортные развязки на съезде с железнодорожного моста.
Передача в федеральную собственность Краснофлотского моста и подъезда к аэропорту Архангельск позволит уже в ближайшее время провести работы по увеличению их пропускной способности. Параллельно в 2018 году закончатся работы по проектированию продления Московского проспекта, в планах — разработка проекта по соединению улицы Карпогорской с Окружным шоссе. В ближайшей перспективе — строительство первых двух этапов транспортных развязок на съезде с железнодорожного моста.
Уже в этом году ОАО «РЖД» планирует завершить работы по проектированию реконструкции железнодорожного моста. Объект планируется закрыть на несколько месяцев на ремонт уже в 2019 году.
29.ru: последние новости
Мастер-класс для Путина от студентов САФУ: как сделать нетривиальное фото с Ломоносовым Основателю самопровозглашенной республики из Северодвинска дали 6 лет колонии Северодвинскую «Родину» готовят к экспертизе о признании её культурным объектом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT155
МИД обратился к россиянам с предупреждением49
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США280
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве54
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение