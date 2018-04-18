Ради Арктического форума в Архангельске приведут в порядок Окружное шоссе

В преддверии Арктического форума в Архангельской области начались дорожные ремонты. На обновление федеральных дорог в регионе потратят 2,3 миллиарда рублей, будет приведено в порядок 86 км трасс.

В частности, скоро стартует ремонт первого участка автодороги «Подъезд к г. Северодвинску от автотрассы М-8» с ремонтом моста через речку Исакогорка. По словам начальника управления упрдор «Холмогоры» Константина Чупрова, цель дорожников — уже в текущем году построить технологический объездной мост на данном объекте.

Особого внимания удостоился участок подъезда к аэропорту, здесь планируется построить кольцевую развязку между улицами Папанина и Дачная. В этом районе ведётся строительство выставочного центра «Норд-Экспо». По планам, уже в этом году он должен принять гостей традиционной Маргаритинской ярмарки, а в 2019 году станет основной площадкой Международного арктического форума. Первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев поручил направить в Росавтодор обращение о выделении Архангельской области дополнительных средств на обустройство подъездов к выставочному центру уже в текущем году.

Один из самых сложных и требующих реконструкции автодорожных узлов Архангельска — съезд с железнодорожного моста через Северную Двину. Именно с него городские власти намерены начать работы по масштабной реконструкции улично-дорожной сети города. В рамках муниципальных контрактов, заключенных администрацией Архангельска, до конца 2018 года будет разработана проектная документация на два первых этапа реконструкции улично-дорожной сети столицы Поморья — транспортные развязки на съезде с железнодорожного моста.

Передача в федеральную собственность Краснофлотского моста и подъезда к аэропорту Архангельск позволит уже в ближайшее время провести работы по увеличению их пропускной способности. Параллельно в 2018 году закончатся работы по проектированию продления Московского проспекта, в планах — разработка проекта по соединению улицы Карпогорской с Окружным шоссе. В ближайшей перспективе — строительство первых двух этапов транспортных развязок на съезде с железнодорожного моста.