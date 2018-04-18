Матвиенко поддержала Чайку, желающего контролировать следователей

Чайка обрел поддержку

Генеральный прокурор Юрий Чайка, выступивший с докладом перед Советом Федерации, сумел убедить сенаторов в необходимости возврата его ведомству контроля над органами следствия. Ранее Чайка уже заявлял, что современные следователи в России деградируют, отучившись расследовать преступления и просто выбивая признательные показания при помощи поголовных арестов подозреваемых. Также он высказался о необходимости ввести процедуру санкционирования арестов Генпрокуратурой.

Сенаторам доводы генпрокурора показались разумными — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает его о контроле следственных органов.

«Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала», — подчеркнула Матвиенко, пообещав инициировать соответствующий законопроект.