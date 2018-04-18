Матвиенко поддержала Чайку, желающего контролировать следователей 

В Совете Федерации одобрительно отнеслись к предложению генпрокурора Юрия Чайки, который хочет вернуть Генпрокуратуре контроль над следственными органами. Спикер Совета Валентина Мативенко пообещала, что под идею Чайки будет подготовлен соответствующий закон.
Чайка обрел поддержку
Генеральный прокурор Юрий Чайка, выступивший с докладом перед Советом Федерации, сумел убедить сенаторов в необходимости возврата его ведомству контроля над органами следствия. Ранее Чайка уже заявлял, что современные следователи в России деградируют, отучившись расследовать преступления и просто выбивая признательные показания при помощи поголовных арестов подозреваемых. Также он высказался о необходимости ввести процедуру санкционирования арестов Генпрокуратурой.
Сенаторам доводы генпрокурора показались разумными — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает его о контроле следственных органов.
«Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала», — подчеркнула Матвиенко, пообещав инициировать соответствующий законопроект.