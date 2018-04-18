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Росрыболовство установило нормы ловли корюшки в водоёмах Ленобласти
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Росрыболовство установило нормы ловли корюшки в водоёмах Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства выдано 471 разрешение на добычу корюшки в водоёмах Петербурга и Ленобласти. Кроме того, на одного рыбака-любителя суточная норма составляет не более 5 кг рыбок. Сети и прочие ловушки по-прежнему под запретом.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время в Ладожском озере уже добыто 7 тонн 456 кг корюшки, в Финском заливе — 16 тонн 774 кг рыбы. На 2018 год рекомендованный объем вылова корюшки в Финском заливе составляет 767 тонн (в 2017 году — 587 тонн), в Ладожском озере — 1488,5 тонн (в 2017 году — 1448,5 тонн).
Для рыбаков-любителей в соответствии с утвержденными суточными нормами размер улова может составлять не более 5 кг корюшки в Финском заливе и Ладожском озере с впадающими в него реками. Согласно правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна гражданам запрещается применение сетей и ловушек всех типов.
За нарушение же установленных норм и правил предусмотрены штрафы для нерадивых и жадных рыбаков в размере от 2 до 5 тыс. рублей, а также наказания в виде исправительных работ.
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