Завершена реставрация церкви Святых Мучеников Флора и Лавра на Зацепе

За последние семь лет в столице отреставрировали более тысячи памятников архитектуры. Фасады трех тысяч объектов отремонтировали или восстановили. Об этом рассказал Сергей Собянин , посетивший отреставрированную церковь Святых Мучеников Флора и Лавра на Зацепе в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест.

«У нас очень мало осталось памятников, которые находятся в запущенном состоянии. Их количество уменьшилось в разы. И очень много программ было реализовано с помощью бизнеса, с помощью федеральных органов власти, а также патриархии, с которой мы активно восстанавливаем православные святыни, памятники, храмы, являющиеся одними из самых красивых доминант нашей столицы», — подчеркнул он.

Реставрация церкви Святых Мучеников Флора и Лавра на Зацепе — один из примеров такого сотрудничества. Этот храм — объект культурного наследия федерального значения.

Мэр Москвы также наградил знаком отличия «Почетный реставратор города Москвы» главного архитектора проекта Лидию Шитову и вручил благодарности митрополиту Истринскому Арсению (Епифанову), благотворителю церкви Святых Мучеников Флора и Лавра Максиму Коробову и председателю приходского совета Наталии Котельниковой.

От деревянного храма к памятнику архитектуры

Первый деревянный храм — на месте нынешней церкви Святых Мучеников Флора и Лавра на Зацепе — был построен в 1625 году. Он простоял чуть больше века и сгорел в 1738 году.

По просьбе местных жителей через год здесь возвели каменный храм. В 1835 году его колокольню, приделы и трапезную перестроили в стиле ампир, а в 1861–1862 годах — и основной объем (четверик). В 1909 году церковь расширили за счет западных притворов (пристроек).

На протяжении 1920-х — первой половины 1930-х годов в храм свозили иконы, святыни и утварь из закрывавшихся московских церквей, в том числе из храма Христа Спасителя . В 1937 году был арестован и расстрелян протоиерей Николай Виноградов , служивший настоятелем храма в конце 1920-х — начале 1930-х годов (прославлен в лике святых в 2000 году). В 1938 году храм был окончательно закрыт.

В здании разместили фабрику металлографических и граверных работ. В результате настенные росписи храма были частично уничтожены, частично закрашены. Остатки декора пострадали от кислотно-щелочных испарений и вибрации промышленного оборудования. Также негативное воздействие на здание оказало трамвайное кольцо вокруг храма: здесь разворачивался трамвай А — знаменитая «Аннушка». Здание сильно изменилось внутри и снаружи: в нем появились перегородки и межэтажные перекрытия, а главка купола исчезла.

В 1957 году колокольню пытались взорвать, но основание устояло, разрушились только верхние ярусы. В 1960 году здание храма было признано памятником архитектуры и поставлено под государственную охрану. Однако первые годы решение оставалось чисто номинальным: здание продолжали использовать в производственных целях.

Только в 1978 году здесь начались исследовательские и проектные работы по реставрации храма. К 1985 году появился план восстановления колокольни и главки, но к его реализации приступили спустя десять лет.

В 1991 году храм был возвращен Русской православной церкви . К 1997 году в церкви был выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ — восстановили барабан и главку над куполом церкви, а также верхние ярусы колокольни. Второй этап реставрации был проведен с 2010 по 2018 год, в 2015–2016 годах — с привлечением субсидий московского бюджета.

Восстановление затронуло все элементы здания: на фасаде обновили главу, крест, световой барабан, ротонду, портики, северную и южную паперти (включая каменные ступени), воссоздали лепной декор и нанесли защитную штукатурку. В куполе появилась уникальная система деревянных стропил, проведены гидро— и пароизоляция, а также утепление кирпичной кладки свода. В главном входе и тамбуре заменили большинство деревянных деталей, а в самом храме — деревянное покрытие пола на гранитные плиты. Обновили также все инженерные системы, устроили бытовую канализацию и молниезащиту.

В 2017–2018 годах во всех помещениях воссоздали монументальную живопись, полностью утраченную в советский период.

«Сегодня вы посетили храм, где в советское время размещался электролитный завод. Теперь же это снова храм с прекрасной росписью, с прекрасными полами, со всеми укрепленными колоннами, фундаментами, с возрожденной колокольней», — напомнил митрополит Истринский Арсений и поблагодарил город за восстановление храмов в столице.

Реализованный проект отмечен премией конкурса «Московская реставрация — 2016».

«Поможем вам благоустроить территорию вокруг храма, чтобы не только он, но и все, что его окружает, было прекрасным», — добавил Сергей Собянин. Проект благоустройства обсудят с прихожанами, местными жителями.

Как собирают средства на реставрацию исторических храмов

Реставрация московских храмов и монастырей, являющихся памятниками архитектуры, проводится за счет религиозных общин, благотворителей и бюджетных средств.

Кроме того, в 2012 году Правительством Москвы была принята специальная программа предоставления субсидий религиозным организациям на проведение реставрационных работ. В рамках программы выделяется субсидия на частичное покрытие расходов на реставрацию. Оставшиеся средства вносят прихожане и благотворители.

С 2012 по 2017 год проводилась реставрация 76 храмов. 32 объекта привели в порядок за счет бюджетных средств и 44 объекта — по программе субсидий. Полностью завершена реставрация 44 памятников: 21 храма за счет бюджета и 23 храмов — по программе субсидий.

Дни исторического и культурного наследия

Ежегодно 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, и 18 мая, в Международный день музеев, в Москве проводятся Дни исторического и культурного наследия. В этом году праздничная программа продлится до конца мая. Для проведения экскурсий и культурных мероприятий откроются двери многих памятников архитектуры, в обычные дни закрытых для свободного посещения. Так, посетители смогут побывать в иностранных посольствах.

В этом году программа Дней исторического и культурного наследия включает более 300 мероприятий — экскурсий, открытых лекций, встреч с реставраторами — и охватывает свыше 60 памятников архитектуры.

Участники увидят уникальные интерьеры московских усадеб и особняков, посетят объекты гражданской и промышленной архитектуры, прогуляются по историческим районам Москвы в сопровождении москвоведов и гидов. Любители активного отдыха примут участие в квестах, беговых и велосипедных экскурсиях.

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях и получить более подробную информацию о программе Дней исторического и культурного наследия в Москве можно на официальном сайте.

Почетный реставратор Москвы Лидия Шитова

Лидия Алексеевна Шитова родилась в 1945 году в Москве. В 1968 году окончила Белорусский политехнический институт по специальности «архитектор». Всю свою жизнь она посвятила реставрации архитектурных памятников столицы. По ее проектам и под ее научным руководством восстановлены многочисленные памятники гражданской и храмовой архитектуры Москвы XVII — первой половины XVIII века.

Лидия Алексеевна участвовала в реставрации ансамблей Сретенского, Андреевского и Симонова монастырей.

В последние годы при ее участии выполнена реставрация памятника архитектуры «Жилой дом с палатами XVII века подворья Макарьевского монастыря на Большой Лубянке» (дом 16, строение 3), отреставрирован студенческий городок — объект культурного наследия регионального значения «Дом-коммуна 1929 года архитектора Ивана Николаева » по адресу: 2-й Донской проезд, владение 9/8. Проект реставрации дома-коммуны дважды становился лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация» — в 2013 и 2016 годах.

Сейчас при участии Лидии Шитовой проводится реставрация памятников культового зодчества на Ивановской горке — ансамбль Иоанно-Предтеченского монастыря.

Лидия Шитова — автор многочисленных научных публикаций. С 1977 года является членом Союза архитекторов. Ее многолетняя педагогическая деятельность неразрывно связана с Московским архитектурным институтом.