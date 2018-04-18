Ещё
Медицина, жильё и свобода: зачем идут северяне к уполномоченному по правам человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Медицина, жильё и свобода: зачем идут северяне к уполномоченному по правам человека 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В минувшем году в аппарат омбудсмена по правам человека поступило более 13 тысяч обращений. За неделю до своего выступления на сессии областного собрания депутатов с докладом о работе за прошлый год уполномоченный по правам человека в Поморье Любовь Анисимова рассказала журналистам, на что жалуются северяне.
По словам Анисимовой, традиционно много обращений приходит от осужденных или их родственников, за год их количество возросло на 11% и составило 3,8 тысячи обращений. Второе место занимают жилищные права, здесь рост оказался не таким значительным — 5% и права на охрану здоровья. Последний пункт, по общероссийским показателям, становится все более популярным поводом для жалоб, но Архангельская область, по статистике омбудсмена, остается в числе «спокойных регионов».
Актуальной для области остается проблема банкротства предприятий — механизм практически не отработан, говорит Любовь Анисимова.
— Много лет работали по вопросам обеспечения гарантий реализации прав граждан на выплату заработной платы при ситуации с банкротством предприятий. Какие-то вещи на правительственном уровне были приняты. Но такого механизма, который бы осуществил гарантии, пока не сформировано. В прошлом году уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратила внимание президента на необходимость введения ответственности собственников и учредителей предприятий за выплату заработной платы при ситуации с банкротством. Мы поняли, что президент достаточно благосклонно отнесся к этому. Полагаем, что он даст поручения по работе над этими нормами, — резюмировала Любовь Анисимова.
Связаться с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области можно по телефонам 8 (8182) 21-14-62, 8 (8182) 21-14-62 или написать на почту: upolnom@dvinaland.ru. Прием граждан — каждую пятницу по предварительной записи: 10:00–13:00 и 14:00–15:30.
29.ru: последние новости
Мечта ребенка 90-х: как архангелогородец объехал Америку с соломбальским триколором Основателю самопровозглашенной республики из Северодвинска дали 6 лет колонии Северодвинскую «Родину» готовят к экспертизе о признании её культурным объектом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»162
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника52
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение