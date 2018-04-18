Медицина, жильё и свобода: зачем идут северяне к уполномоченному по правам человека

В минувшем году в аппарат омбудсмена по правам человека поступило более 13 тысяч обращений. За неделю до своего выступления на сессии областного собрания депутатов с докладом о работе за прошлый год уполномоченный по правам человека в Поморье Любовь Анисимова рассказала журналистам, на что жалуются северяне.

По словам Анисимовой, традиционно много обращений приходит от осужденных или их родственников, за год их количество возросло на 11% и составило 3,8 тысячи обращений. Второе место занимают жилищные права, здесь рост оказался не таким значительным — 5% и права на охрану здоровья. Последний пункт, по общероссийским показателям, становится все более популярным поводом для жалоб, но Архангельская область , по статистике омбудсмена, остается в числе «спокойных регионов».

Актуальной для области остается проблема банкротства предприятий — механизм практически не отработан, говорит Любовь Анисимова.

— Много лет работали по вопросам обеспечения гарантий реализации прав граждан на выплату заработной платы при ситуации с банкротством предприятий. Какие-то вещи на правительственном уровне были приняты. Но такого механизма, который бы осуществил гарантии, пока не сформировано. В прошлом году уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратила внимание президента на необходимость введения ответственности собственников и учредителей предприятий за выплату заработной платы при ситуации с банкротством. Мы поняли, что президент достаточно благосклонно отнесся к этому. Полагаем, что он даст поручения по работе над этими нормами, — резюмировала Любовь Анисимова.

Связаться с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области можно по телефонам 8 (8182) 21-14-62, 8 (8182) 21-14-62 или написать на почту: upolnom@dvinaland.ru. Прием граждан — каждую пятницу по предварительной записи: 10:00–13:00 и 14:00–15:30.