Минкульт РК объяснил увольнение директора Центра культуры «Премьер»

Министерство культуры Карелии объяснило увольнение Екатерины Анисимовой с должности директора Центра культуры «Премьер» в Петрозаводске . Интернет-журнал «Лицей» сегодня опубликовал ответ ведомства на вопросы издания, о причинах увольнения. По информации журнала, Анисимова была уволена 11 апреля в 17 часов прямо в министерстве культуры РК.

«Увольнение Екатерины Ефимовны обсуждалось с ней заранее, в связи с чем «внезапности» прекращения трудового договора для Анисимовой Е. Е. не имелось», — говорится в ответе Минкультуры.

По информации интернет-журнала, Анисимова действительно думала о выходе на пенсию, но не в ближайшее время. Получен грант Фонда кино для реконструкции малого зала киноцентра, работа в самом разгаре. Если бы процесс прекращения договора проходил в плановом режиме, такой реакции сотрудников киноцентра не случилось бы. Иначе чем объяснить растерянность коллектива при известии об увольнении директора: «Дальше не знаем, что будет…».

Источник, не из сотрудников киноцентра, подтвердил «Лицею» внезапность расторжения договора: «Велено было уволить в 24 часа».

На вопрос издания: «почему никто из министерства на утро 12 апреля ни о чем не сообщил коллективу?», министерство ответило следующим образом:

— 12 апреля 2018 года министр культуры Республики Карелия А. Н. Лесонен участвовал в заседании правительства Республики Карелия, после завершения которого планировалось посещение автономного учреждения Республики Карелия «Центр культуры „Премьер“. В связи с тем, что заседание Правительства Республики Карелия продлилось дольше запланированного времени, была организована встреча работников коллектива с первым заместителем министра культуры Республики Карелия А. А. Томчик.

Журналисты издания задаются вопросом, разве так прощаются с уважаемым профессионалом. И вспоминают, как в марте торжественно провожали директора ансамбля „Кантеле“ Лилию Степанову, о чем также рассказал и сайт министерства. Как пишет издание, об увольнении Анисимовой не сказано ни слова. Также журналисты вспоминают историю с увольнением директора лицея №13 Галины Васильевой

— В сфере культуры все же принято было, по крайней мере в последние годы, цивилизованное расставание с руководителями. Теперь мы видим, что с одними руководителями так и расстаются, а с другими нецивилизованно, некультурно,

— пишет „Лицей“.

К слову, о назначении нового директора „Премьера“ министерство сообщило на своем сайте 16 апреля.

— Приказом Министерства культуры Республики Карелия с 16.04.2018 г. новым руководителем Центра культуры „Премьер“ назначен Редькин Андрей Анатольевич. Андрей Редькин имеет высшее образование и опыт работы на руководящих должностях, долгое время занимался активной работой с молодежью и реализацией крупных проектов. Являлся Председателем Молодежного Правительства Республики Карелии, — говорится в сообщении Минкультуры. Однако не уточняется, на каких именно должностях трудился теперь уже новый директор. Что касается образования, то в коротком интервью „Столице на Онего“ Редькин сказал, что у него высшее образование:

— Финансовая экономика, инженер-строитель — я много где учился. И проектный менеджмент.