Глава КБР поручил до июня провести инвентаризацию земель, где произрастает конопля

НАЛЬЧИК , 18 апреля. / ТАСС /. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков поручил правительству и администрациям муниципалитетов до июня 2018 года провести инвентаризацию земель, где произрастает дикорастущая конопля, для принятия безотлагательных мер по ее уничтожению. Об этом он заявил в среду на заседании антинаркотической комиссии региона.

Ранее парламент региона внес в Госдуму законопроект, повышающий административные штрафы за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркосодержащих растений, который поддержало правительство РФ

"Даю поручения правительству, главам муниципальных образований до 1 июня [2018 года] провести полную инвентаризацию земель, которые стали сырьевым придатком наркоувлеченных людей, которые себе извлекают прибыль, и все что с этим связано. Так не должно быть: надо четко разобраться, если это бесхозная земля, тогда надо найти применение к ней, если это земля в аренде, тогда надо понять целесообразность таких арендных отношений. Проработайте единую идеологию решения этой проблемы, я обращаюсь к главам муниципалитетов, это на вашей территории произрастает", — сказал Коков.

Как подчеркнул прокурор региона Олег Жариков, в районах и городах республики зафиксировали многочисленные нарушения в этой части. " Прокуратура инициировала проверки в части исполнения федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части уничтожения дикорастущих, наркосодержащих растений. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения требований закона практически во всех муниципалитетах республики", — сказал прокурор, отметив, что администрациям выданы предписания для устранения нарушений, которые не всегда исполняются.

По данным прокурора, в 2017 году в республике зарегистрировали свыше 1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а их удельный вес от общего числа преступлений превышает 15%.

О законопроекте

Проект федерального закона №330215-7 «О внесении изменения в статью 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму в декабре прошлого года. Он предусматривает повышение штрафов с 1,5-2 тыс. рублей до 2-4 тыс. рублей для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Как указывают авторы законопроекта, в КБР, как и в ряде других регионов РФ, в силу географических и климатических факторов имеются благоприятные условия для произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Этим фактором в первую очередь и обусловлено, что самыми распространенными наркотиками в республике являются производные конопли (марихуана, гашиш, гашишное масло).