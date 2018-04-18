В новом филиале China Construction Bank клиентов обслуживают роботы

На входе посетителей встречает робот с искусственным интеллектом, который отвечает на вопросы и при первичном посещении сканирует удостоверение личности и лицо посетителя, чтобы при последующих посещениях проводить лишь распознавание лица для доступа к информации о клиенте.

На первом этаже банка установлены смарт-банкоматы, которые позволяют пользователям открывать учетные записи, совершать денежные переводы, операции с иностранной валютой, инвестировать в золото, а также осуществлять другие действия по управлению активами. Для тех, кто нуждается в помощи менеджера, создан отдельный кабинет для видеочатов. Банк также предлагает возможность демонстрации последних предложений по аренде жилья с функцией дополненной реальности (VR).