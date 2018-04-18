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В новом филиале China Construction Bank клиентов обслуживают роботы
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Решена судьба российских банков в SWIFT

В новом филиале China Construction Bank клиентов обслуживают роботы 

Банки.ру 1 час назад
Второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл филиал в Шанхае, в котором работают только роботы. Об этом сообщило издание South China Morning Post, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
На входе посетителей встречает робот с искусственным интеллектом, который отвечает на вопросы и при первичном посещении сканирует удостоверение личности и лицо посетителя, чтобы при последующих посещениях проводить лишь распознавание лица для доступа к информации о клиенте.
На первом этаже банка установлены смарт-банкоматы, которые позволяют пользователям открывать учетные записи, совершать денежные переводы, операции с иностранной валютой, инвестировать в золото, а также осуществлять другие действия по управлению активами. Для тех, кто нуждается в помощи менеджера, создан отдельный кабинет для видеочатов. Банк также предлагает возможность демонстрации последних предложений по аренде жилья с функцией дополненной реальности (VR).
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