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Совет ветеранов района Коньково подводит итоги работы за два года
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Совет ветеранов района Коньково подводит итоги работы за два года 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Сегодня, 18 апреля, в 13.00 началось общее отчетно-выборное собрание всех первичных организаций Совета ветеранов района Коньково.
На собрании присутствует президиум Совета ветеранов, председатели всех первичных организаций. Они выступят с отчетами о проделанной работе Совета ветеранов за два года. Поговорят о том, что уже сделали, а также обозначат основные направления работы на ближайшие годы.
Председатель Совета ветеранов района Коньково Светлана Васильевна Королева заметила, что в Совете ветеранов уже началась подготовка к празднованию 9 мая. Как обычно, в преддверии большого праздника ветераны будут проводить тематические встречи в школах и участвовать в районных и окружных патриотических мероприятиях. Также она отметила, что Совет ветеранов сейчас активно занимается вовлечением пенсионеров в участие в проекте «Активное долголетие».
Совет ветеранов района Коньково примет активное участие в предстоящем субботнике. Члены совета ветеранов, а по совместительству и общественные советники района Коньково, в частности, займутся посадкой деревьев.
Напомним, 21 апреля коньковцы будут убирать Яблоневый сад (ул. Академика Арцимовича, 9) и Соловьиную рощу (ул. Островитянова, 19/22). Выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.
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