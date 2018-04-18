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Кубанское дело на Настю Рыбку начнут рассматривать в суде
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Кубанское дело на Настю Рыбку начнут рассматривать в суде 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. В то время, пока Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов дожидаются вердикта суда Патайи по делу о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы, на Кубани приступят и к рассмотрению гражданского иска.
В Усть-Лабинском районном суде назначили дату собеседования. Подготовка к заседанию начнется 3 мая в 10:00. На днях материалы были возвращены в суд первой инстанции из Краснодарского краевого суда.
Напомним, что там слушания проходили в закрытом режиме. Третьими лицами по делу тогда признали оппозиционера Алексея Навального, издание «Медиазона» и шеф-редактора Znak.com Аксану Панову. Рассматривался вопрос об обжаловании обеспечительных мер. В самом насале истории суд постановил наложить запрет на распространение ото и видео-материалов с личной страницы в Instagram Насти Рыбки, на которых был основан фильм-расследование ФБК. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.
Изначально с гражданским иском в отношении Вашукевич и Кириллова обратился бизнесмен Олег Дерипаска. Он требует компенсировать вред, причиненный ему — сумму 2 миллиона рублей.
Суть претензия состоит в защите права на изображение, права на неприкосновенность.
С иском Дерипаска обратился после выхода фильма ФБК. В нем фигурируют люди похожие на него и вице-премьера Сергей Приходько. Место действия — яхта, мужчины находятся в компании сотрудницы сферы эскрот-услуг Насти Рыбки.
Когда Вашукевич задержали в Патайи за участие в секс-тренинге, она просила политического убежища у США, обещая выдать якобы имеющийся у нее компромат о вмешательстве России в проведение выборов в Америке.
Потом Дерипаска попал в расширенный санкционный список США.
Вчера в Таиланде в Вашукевич частично сняли обвинения. Однако она все ещё остается в иностранной тюрьме.
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