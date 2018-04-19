Власть готовит боевиков для расправы с неугодными и «распила бабла»

После прошедших в России президентских выборов постепенно начинают вырисовываться контуры наступившей политической эпохи. Пока ничего принципиально нового — «молодежка» правящей партии сделала заявку на контроль «улицы».

Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) будет обучать своих сторонников противодействовать оппозиции во время уличных акций. Первые тренировки пройдут уже в мае. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

По словам Давыдова, в регионах будут создаваться группы численностью до 200 человек, которые должны будут «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам». Максимальный мобилизационный ресурс должен составить около 1,5 тысячи человек за сутки.

«Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», — цитирует «Дождь» слова Давыдова. Лидер МГЕР уверен, что его соратники должны быть готовы в том числе к ситуации, которая сложилась в 2014 году на киевском майдане.

Громкие обещания функционера прозвучали сразу после того, как стратегические планы «Молодой гвардии» на ближайшие годы и будущий образ «Единой России» с участниками форума МГЕР обсудил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак

Отметим, что задачу силового противостояния оппозиции перед ориентированными на власть организациями однажды уже ставили. Эпохой расцвета прокремлевцев стала вторая половина 2000-х годов, когда активно действовали созданные при участии Росмолодежи организации: «Наши», «Россия молодая», «Местные», «Сталь» и т. п.

Поводом для их создания стал тот же киевский майдан, только 2004 года, когда к власти на Украине пришел Виктор Ющенко . Лидер «Наших» Василий Якименко , был тогда готов задействовать в качестве силового ресурса футбольных фанатов, которых предлагал отправить в Киев «гнать тех, кто вышел на майдан, к Днепру».

На практике участники этих организаций были задействованы для противодействия патриотической оппозиции внутри России. До киевского майдана 2014 года ни одна из упомянутых прокремлевских организаций не дожила. А на Донбасс воевать с бандеровцами за российские интересы отправились как раз представители левопатриотических сил.

О том, во что может превратиться уличная политика в России в случае создания МГЕР отрядов для силового противодействия оппозиции «СП» рассказала член незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина.

— Мое первое знакомство с прежними «молодежными активистами» случилось весной 2005 года, когда их силовое крыло, состоящее из нанятых или завербованных футбольных хулиганов, заявило о себе дважды, напав на наш офис. Первый раз избив одного из нацболов* и разрисовав жилой дом нецензурными надписями. Второй раз вскрыв вход в «бункер» болгаркой, сломав охраннику череп бейсбольной битой и устроив общий погром.

По реакции сотрудников милиции, которые первый раз не хотели их задерживать (и потом их из отделения вызволил городской прокурор), а второй раз вообще не приехали и не среагировали на поданное заявление несмотря на явное уголовное преступление, стало понятно, что у этих ребят крутая крыша.

Кстати, официальная их презентация обществу произошла в большом зале Российской академии наук . Несколько тысяч молодых людей в одинаковых футболках были свезены со всех концов страны. Охраняли мероприятие те же футбольные хулиганы, замеченные при нападении на наш офис.

«СП»: — Что им обещали?

— Что они не иначе как наследники действующей власти, будущие эффективные управленцы, ВВП и весь Кремль смотрит, верит и надеется на них, но от светлого будущего их отделяет оранжевая угроза и поднимающий голову фашизм. На поддержке президента и этих двух направлениях была впоследствии построена вся уличная политика.

«СП»: — В чем заключались их конкретные поступки?

— Тогда еще не запрещенная НБП* олицетворяла для них обе угрозы и была самой оппозиционной партией. Многие миллионы бюджетных средств были потрачены на издание и распространение брошюр с «компроматом» на нас.

Самой массовой акцией нашистов стал митинг-концерт на 9 мая. Пятьдесят тысяч молодых людей привезли в Москву с обещанием, что после двухчасового стояния на площади они будут два дня тусить по любым клубам Москвы с оплатой проживания и проезда, а их рекрутеры, именуемые на советский манер комиссарами, просто получали очень завидную для регионов зарплату. Все это происходило за счет бюджета, то есть за наши с вами деньги.

«СП»: — То есть, в основном это был «распил бабла»?

— Не только. Можно было бы насмехаться над юными хунвэйбинами, но помимо этих брошюр и проплаченных псевдопатриотических шествий они устроили настоящую уличную войну. Пользуясь абсолютной безнаказанностью, и даже наоборот, получая информацию от правоохранительных органов , они как шакалы нападали на одиночных представителей других течений возле офиса, используя не только бейсбольные биты, но и травматы, ракетницы, а однажды даже порезали ножом шею, едва не убив.

Между тем, лидер «Молодой гвардии» Денис Давыдов в беседе с «СП» отрицал намерение своей организации противостоять оппозиции силовым образом.

— Мои слова о силовой уличной борьбе с оппозицией исказили. Наша позиция состоит в том, что улица — это одна из площадок для выражения общественного мнения. Такая же как интернет или СМИ. Так было во все времена. Поэтому кому, как не молодежным политическим организациям присутствовать на улице? Ведь молодежь мобильна, активна.

Но, осваивая эту площадку надо учитывать нормы закона, условия безопасности людей. Есть эффективные формы выражения мнений: митинги, шествия, пикеты и т. д. Именно этим эффективным и законным формам выражения мнений мы и обучаем людей. Нужно уметь подавать уведомления, следить за безопасностью. Только об этом и шла речь ранее.

«СП»: — По сообщениям СМИ можно было сделать вывод, что речь шла все же о силовых действиях…

— Это не будут боевые отряды. Это будут семинары о работе на улице. Такие же как и семинары по работе в интернете или по участию в выборах.

«СП»: — Не секрет, что стране есть два типа оппозиции — либеральная прозападная и патриотическая. Вы их как-то разделяете?

— Я не разделяю эти две категории. Для нас есть оппоненты и мы с ними конкурируем, в том числе на дебатах, на выборах. Мы хотим действовать в рамках закона. Мы не будем, как это делают некоторые деятели, призывать на несанкционированные акции, тем более несовершеннолетних. Мы хотим культурно осваивать улицу, цивилизовано, чтобы был порядок.

«СП»: — Вы, наверное, знаете о ранее существовавших организациях «Наши», «Россия молодая» и др. Как вы оцениваете их опыт борьбы за улицу? Он был весьма брутальным, с битами, травматическим оружием…

— Ни о каких битах вообще речь не идет. Мы на это не нацелены. Если кто-то нарушает закон, надо обращаться в правоохранительные органы.

«СП»: — В советские времена была ДНД — дружинники, помогающие милиции ловить хулиганов на улицах. Может быть МГЕР будет играть такую же роль?

— Нет, дружина все-таки не выражает политическое мнение. Приведу пример нашей работы. В молодежной среде была проблема алкогольных энергетиков. И мы через эффективные уличные технологии добились их запрета сначала в 60 субъектах страны, а затем и на федеральном уровне. Мы делали пикеты около областных администраций, шествия, массовые флешмобы и т. п. И это сработало. Власть отреагировала.

У нас не в каждом регионе есть представители в региональных парламентах, но мнение о той или иной законодательной инициативе доносить до властей нужно. Вот мы и делаем это через улицу.

«СП»: — Какова мотивация ваших людей?

— МГЕР, начиная с 2005 года заняла нишу организации первого выбора для молодежи, которая хочет идти в политику. Это показывают наши соцопросы. У нас через один только проект школы парламентаризма проходят 30 тысяч человек. А в рамках всех проектов до 100 тысяч человек. Кто-то потом уходит, но кто-то остается и развивается вместе с организацией. Основная мотивация — нам хочется быть полезными обществу.

«СП»: -Все эти проекты с десятками тысяч участников требуют немалого финансирования. Откуда деньги?

— Не на все нужно финансирование. Например, у нас есть в Москве дом культуры «Трехгорка». Это наше помещение…

«СП»: — Стоп. С неба свалилось целое здание в Москве?

— Во-первых, мы являемся молодежным крылом партии. Это первый возможный элемент финансирования. Второе, мы как общественная организация регулярно подаем заявки на гранты. Правда, в последние 1,5-2 года мы ни одного гранта не выиграли. Хотя раньше гранты были. Третье — пожертвования. И четвертое — по уставу мы имеем право собирать взносы с членов. Но мы этим правом не пользуемся.

В свою очередь обозреватель «Собеседника» Сергей Ежов считает, что у лидеров МГЕР превалирует именно материальный интерес.

— Метод ведения завязанного на власть околополитического бизнеса — это преувеличить угрозу, а потом потребовать бюджеты на борьбу с ней. На самом деле, не существует никакой молодежной проблемы: градус недовольства в обществе размазан по всем возрастным группам. И люди молодые зачастую даже ретранслируют то, что слышат от своих родителей. Ну, а на площадях они заметнее просто потому, что более легки на подъем, не обременены финансовым выживанием и еще не имеют негативного опыта противостояния власти.

Если МГЕР будет создавать агрессивные отряды, то это только спровоцирует всплеск обоюдного насилия и еще больше поляризирует общество. Если же борьба с молодежным протестом примет мирные формы, то все ограничится банальным освоением денег Кремля и карьерным прыжком для парочки молодых номенклатурщиков.

Ну а в целом то, что «Единая Россия» берет на вооружение негативную повестку, говорит о внутреннем кризисе. Получается, иначе доказать свою полезность они не в состоянии.

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