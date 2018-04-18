Судьба пустыря. В Ханты-Мансийске построят новую зону отдыха

На пустыре за гостиницей «Олимпийская» построят новый микрорайон «Западный» с большим торговым центром и зоной отдыха и развлечений. Какой она будет — чиновники решают вместе с жителями.

Очередная попытка

Ханты-Мансийск — один из больших городов округа, в котором нет благоустроенной территории для отдыха, где бы могли найти себе занятия все жители, независимо от возраста. Этот существенный пробел решили устранить. Центром притяжения горожан должна стать центральная улица Карла Маркса , которую уже давно превратили в пешеходную, но до ума задумку до сих пор не довели. Улица, проходящая через городскую площадь, заканчивается пустырем. По замыслу, здесь появится целый микрорайон, где построят жилой комплекс и крупнейший торговый центр в Югре . А оставшаяся территория площадью 140 000 кв. м станет основной площадкой для досуга и отдыха.

На прошлой неделе в библиотеке № 6 прошли общественные обсуждения будущего проекта.

«Раньше на месте, где планируется построить новый микрорайон, ничего не было, никаких построек и обустроенной зоны, там была пойма реки, на берегу которой купались люди. Территория регулярно затоплялась весной. Да, Ханты-Мансийск — один из немногих крупных городов, в котором никогда не было благоустроенной территории для отдыха и пляжей. Лет 25-30 назад был пляж с благоустроенной зоной для отдыха, как положено, с кабинками для переодевания и спортивными площадками, но добираться туда было проблемно, и его закрыли. После были попытки создать зону отдыха в районе ВНСС, в том числе и пляж. Бывший глава города Василий Филипенко вложил достаточно крупную сумму денег в этот проект, но потом случилась большая очередная вода и всё это благополучно утонуло. С той поры у нас так ничего и не было, хотя такая зона нам очень необходима!» — считает старожил Ханты-Мансийска, краевед и публицист Андрей Рябов

Ограниченным кругом

Сейчас департамент градостроительства и архитектуры города готовит проект по благоустройству данной зоны отдыха. Он будет составлен с учётом мнения горожан. Уже есть примерный макет и концепция, с которой выйдут на всероссийский конкурс, на постройку объектов город хочет получить средства из федерального бюджета.

Ранее среди жителей окружной столицы провели опрос, каждый мог внести свои предложения — что же лучше разместить в новой зоне. По задумке, выбирать лучшие идеи тоже должны были горожане. Но на общественных обсуждениях общественности практически не было, потому что информацию о предстоящих слушаниях разместили только на сайте администрации — идею народного проекта не довели до ума. В итоге лучшие предложения выбирали сами чиновники. Их выбор пал на игровые зоны для детей всех возрастов, молодёжную площадку (скейт-парк, скалодром), пешеходную зону с выделением трассы под велосипедные дорожки, амфитеатр для проведения концертов, экспозицию фонтанов и ярмарочную зону. Некоторые заявленные в опросе предложения остались без внимания, такие как: трасса для картинга, футбольное поле, хоккейный корт и парк аттракционов.

«Проектируется много зелёных посадок и рассматривается вариант с искусственными фонтанами и ручьями», — пояснил заместитель директора, начальник управления градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры Ханты-Мансийска Игорь Мосин. По его словам, пока рано делать стопроцентные прогнозы о том, что будет построено в этой зоне отдыха. «Эту концепцию должны ещё согласовать».

Пока же в планах на ближайшее будущее — реконструкция и благоустройство Карла Маркса от Центральной площади и до улицы Сагандуковой. Пустырь начнут обустраивать с застройкой нового микрорайона.