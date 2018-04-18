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В Прикамье до 1 июня проверят дымоходы во всех двух— и трехэтажных домах
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В Прикамье до 1 июня проверят дымоходы во всех двух— и трехэтажных домах 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Пермском крае идет проверка газифицированных многоквартирных домов. Все 11 тысяч объектов обследуют к середине сентября. Но жилье группы риска, а это двух— и трехэтажные дома, должны осмотреть уже к 1 июня.
Усиленные меры контроля приняли после трагедии в Кизеле, которая произошла в конце марта. В одном из домов погибли сразу две семьи, которые жили в квартирах друг над другом — пять человек задохнулись угарным газом.
— Трагедия сучилась из-за того, что вентиляционные каналы были засорены, по сути, заложены кирпичом. Домов таких много, но в зоне риска двух-трехэтажные, — рассказал сегодня на заседании краевого правительства губернатор Прикамья Максим Решетников. — Не девятиэтажки — там другие проектные решения.
Глава Инспекции госжилнадзора Александр Евсюков пообещал, что работа с домами «группы риска» будет завершена к 1 июня.
— Усилен контроль за использованием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, — сказал Евсюков. — Также контроль соблюдения требований по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов. Проверки проводятся совместно с представителями местных администраций, УК и ТСЖ, «Регионгазсервис». Сейчас обследовано 108 жилых домов. Выдано восемь предписаний, приостановлена подача газа в 11 домах до устранения нарушений.
Ранее мы сообщали, что днем 26 марта в одной из квартир обнаружили тела пожилой женщины, её супруга и их 50-летнего сына, инвалида третьей группы. А 28 марта при проведении обхода дома в квартире, расположенной этажом выше, были обнаружены еще два тела — пожилой женщины и её 63-летнего сына. Возбуждены уголовные дела по фактам гибели пяти человек. По делу были задержаны сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом.
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