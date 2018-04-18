Что нам капремонт несёт?

Фото Михаил Мойсеянчик

Этот дом на улице Мира, 30 сдан в эксплуатацию в 1961 году. В августе 2017 здесь завершили работы по капитальному ремонту фасада здания с заменой балконных плит. Ремонт обошёлся в 6,2 миллиона рублей. Чиновники отмечают, что дом на хорошем счету и собираемость по взносам на капремонт здесь больше 87%.

«Всё по плану прошло. Единственное мы выбили побольше денег, потому что когда делали осмотр дома вскрылось, что у нас трещины появились. Фасад оказался не фасадом, а тут дыры и всё прочее. А они (рабочие подрядной организация прим.) каждую дырку заделали. До этого дом стоял в списке капремонта аж 2031 году и мы думали, что дом не доживёт — рухнет», — рассказала Татьяна Гордеева , старшая дома №30 ул. Мира.

Жители говорят, что ради капремонта фасада зданий изменили и сборы с 6,5 рублей за квадратный метр до 7 рублей, но «сейчас восхищаемся тем, что дом стал самым красивым на улице Мира».

Однако у некоторых жителей всё же возникли вопросы. Многие ошибочно считаются словосочетание «капитальный ремонт», за полную реставрацию всего, что есть в доме: балконы, крыша, лифты, подвальные помещения, фасады и другое. Но это не так, поясняют нам в региональном фонде капремонта. Работы по отдельным видам делают не единовременно. И если сейчас, например, капитально отремонтируют фасад здания, это не значит, что на следующий год не начнётся капитальный ремонт крыши на этом же здании. Все будет упираться в финансы.

«За четыре года реализации программы во Владимирской области отремонтировано более 2000 домов. Потрачено на это более 3 миллиардов рублей. По области собираемость составляет по области 87%, во Владимире более сознательные люди — 92%. Основная наша задача четыре год назад была убедить жителей вступить в программу капремонта. Сегодня основная задача — контролировать качество капремонта многоквартирных домов и объяснять людям, когда придёт очередь их домов», — заявил директор департамента ЖКХ Глеб Серёгин.

Есть и некоторые затруднения по проведению капремонта, когда подрядчик не выполняет свои обязательства. Тогда с ними ведут диалог через суд. В прошлом году вступил в силу закон, позволяющий фонду капремонта без судебных разбирательств «приводить в порядок» то, что сделал недобросовестный подрядчик. За 4 года было 150 жалоб и обращений, после которых приходилось подрядчикам доделывать капитальный ремонт на зданиях, так как их работами остались недовольны.

Ещё один дом, куда приехали проверяющие — №44 по Октябрьскому проспекту. Ввели в эксплуатацию здание также в далёком 1961 году и, по словам местных жителей, с тех пор капитального ремонта он так и не видел.

В прошлом году начались работы по капитальному ремонту фасада здания. Менять здесь также собрались и балконные плиты. Дом 44 попал в так называемую консервацию, когда ремонт отложили из-за морозов до наступления тепла. И вот наконец-то долгожданный капитальный ремонт возобновляется. А в ближайшее время появятся и балконные плиты.

Кроме того, организация-подрядчик ООО «Айпол-инвест» установила в подъездах стеклопакеты и обязалась восстановить газоны, испорченные во время проведения капитального ремонта здания. В целом жители довольны ремонтом и никаких нареканий у них нет. «Активизировались мы второй раз после случая, когда балконная плита рухнула на детскую коляску. Тогда мы начали ходить по всем инстанциям. Сейчас всё делают качественно. Они одну бригаду, которая здесь работала, сменили, наверное, из-за того, что работы неправильно вели. Поэтому работы основные с середины августа они начали делать. Делали хорошо, даже три раза покрывали краской, но до холодов не успели», — сказала старшая по дому Татьяна Попкова.

Единственное нарекание у жителей — капремонта ждали более 10 лет. Чиновник же отметили, что фонд капитального ремонта на территории Владимирской области работает только четыре года, а женщина, по всей видимости, подавала заявки в другие организации.

В конце мая дом обещают сдать. Стоимость капитального ремонта составила порядка 6,2 миллионов рублей. Всего в этом году в планах отремонтировать 218 многоквартирных домов во Владимире. В большинстве случаях капитально будут латать крыши и ремонтировать фасады зданий. Впрочем, проблемы есть и с лифтовым оборудованием — 32 дома получат новые лифты.