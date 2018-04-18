КПРФ определила кандидатов на участие в праймериз левых сил перед выборами мэра Москвы

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. КПРФ отобрала шестерых политиков для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) по определению кандидата на выборах мэра Москвы от лево-патриотических сил. Об этом в среду заявил на пресс-конференции «МосСовет-2018», посвященной старту праймериз, секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Родин

Он отметил, что первоначально участвовать в праймериз собиралось 12 кандидатов, однако впоследствии ряд из них «по разным обстоятельствам снялись с участия». «Из 12 человек осталось шесть, их рассмотрела кадровая комиссия», — сказал Родин.

По его словам, все шесть человек имеют «богатый опыт депутатства». «У нас есть товарищ [депутат Московской городской Думы Николай] Зубрилин, который пять раз избирался депутатом муниципального собрания. У нас есть товарищ [Павел] Тарасов, который трижды избирался по одномандатному округу — трижды получал поддержку населения. Товарищ [Вадим] Кумин — известный депутат Московской городской думы, депутат Госдумы прошлого созыва, а также [Евгений] Балашов — трижды избирался в Московскую городскую Думу», — перечислил Родин, добавив, что в этом списке присутствует и самый молодой депутат Госдумы от фракции КПРФ — Денис Парфенов

Самым известным кандидатом на участие в праймериз левых сил от КПРФ, по словам Родина, является первый секретарь Московского горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин . «Достаточно известный кандидат, мы рассчитываем, что он также получит поддержку», — сказал Родин, подчеркнув, что кандидатуру Рашкина поддержало «наибольшее количество парткомов». «Однако еще раз отмечаю, что это позиция коммунистов. Позиция москвичей может отличаться и дополнять этот список и развивать в этом смысле наши возможности», — полагает секретарь Московского горкома КПРФ.

Праймериз левых сил Ранее лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал ТАСС, что «Левый фронт» совместно с КПРФ и Национально-патриотическими силами РФ (НПСР) намерены провести предварительное голосование по определению кандидата на выборах мэра Москвы от лево-патриотических сил. Он пояснил, что для этих целей, в интернете будет создана отдельная площадка, на которой сторонники левых будут предлагать кандидатов. При этом Удальцов не исключил, что в ходе праймериз в качестве кандидатов могут быть выдвинуты и члены «Левого фронта», например, [телеведущий] Максим Шевченко

По словам лидера «Левого фронта», кандидат на праймериз должен придерживаться левых или лево-патриотических взглядов, быть связан с Москвой и не иметь ограничений на выдвижение кандидатом в мэры с точки зрения действующего законодательства.