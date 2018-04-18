Поддержка достойным проектам

Андрей Травников обсудил с промышленниками условия, которые необходимо создать в регионе для активного роста предпринимательства. Бизнес озвучил, каких шагов навстречу ждет от власти. Представители Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий считают, что эффективное взаимодействие власти и бизнеса позволит экономике региона выйти на качественно новый уровень. Тем более что Новосибирская область обладает впечатляющим промышленным потенциалом, причем основу производственного комплекса составляют крупные и средние организации, на долю которых приходится более 80 процентов отгруженных промтоваров собственного производства. — Живется нам очень непросто, — отмечает президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий генеральный директор ПАО «Сиблитмаш» Анатолий Масалов . — Что мешает нормально вести бизнес? В первую очередь это недоступные кредитные ресурсы, высокие налоги и нестабильное законодательство. Кроме того, стоит отметить постоянный рост тарифов. Так, стоимость электроэнергии для предприятий за последние три года выросла на 40 процентов, что, конечно, не могло не отразиться на положении крупных энергоемких производств. Плата за подключение к инженерным сетям тоже, на наш взгляд, неоправданно завышена. Региональные власти прекрасно понимают все эти трудности. Поэтому правительство Новосибирской области последовательно реализует политику развития промышленного потенциала региона. Существуют различные программы поддержки, которыми могут воспользоваться как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса. И в первую очередь это касается современных наукоемких производств. Восемь флагманских проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области уже получили федеральную поддержку. В регионе создан гарантийный фонд, а также фонд микрофинансирования, обратившись в который можно получить кредит на льготных условиях. В январе 2018 года распоряжением правительства региона был создан государственный фонд развития промышленности Новосибирской области. В настоящее время формируются наблюдательный и попечительский советы, разработан проект устава фонда. — Фонд будет оказывать новые меры государственной поддержки — льготное заемное софинансирование по схеме, аналогичной используемой Фондом развития промышленности России , — говорит врио губернатора Андрей Травников. — При необходимости мы готовы рассматривать возможность увеличения уставного капитала этого фонда для того, чтобы включить в него большее число проектов. Самое главное — появление достойных проектов. Глава региона коснулся также вопроса льготного налогообложения. Как известно, Правительство России уже приняло решение о создании территории опережающего социально-экономического развития в поселке Линёво. Компании — резиденты ТОСЭР будут пользоваться существенными налоговыми льготами. Сейчас на повестке дня вопрос о создании ТОСЭР в поселке Горном, но проблема состоит в том, что там критически мало инвесторов. Иными словами, компании не слишком-то спешат создавать в Горном свои производства. Что же касается налога на движимое имущество, который, как известно, ввели в нашей стране с начала нынешнего года, то Андрей Травников отметил, что готов рассматривать этот вопрос. Равно как и вопрос о тарифах, по ограничению которых уже составлена «дорожная карта». Любую проблему можно решить, если работать в режиме диалога. Возможности есть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ТРАВНИКОВ, врио губернатора Новосибирской области:

— Хотел бы подчеркнуть, что уникальная для российских регионов программа реиндустриализации позволяет выносить региональные проекты на федеральный уровень. Для того чтобы сохранять внимание к нашей программе, необходимы новые подходы. Они заключаются в поддержке не только отдельных флагманских проектов, но и целых флагманских отраслей. Сегодня к ним относятся биотехнологии и биофармацевтика. Предлагаю принять самое активное участие в разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. Необходимо создать условия для развития традиционно сильных направлений новосибирской экономики: логистики, торговли, высокотехнологичных производств. Но при разработке стратегии необходимо тщательно определить, за счет каких ресурсов будут достигнуты поставленные стратегические задачи и что в результате их реализации получит областной бюджет.