Фермеров «топят» в молоке. Почему закупочные цены на продукт резко упали?

На днях владельцы личных подсобных хозяйств (ЛХП) и фермеры из станицы Суворовской вылили в реку литры молока. Это был акт отчаяния: селяне продемонстрировали властям, что не желают мириться с резким падением закупочных цен на этот продукт.

Переходим на «химию»?

«Если ещё в начале этого года за литр перекупщики платили нам 20 рублей, а сами продавали молоко крупным комбинатам, как минимум, за 23 рубля, сейчас больше 15-16 рублей нам не предлагают, — сетует владелец ЛХП из Красногвардейского района Александр Бондаренко . — Объясняют это тем, что, во-первых, ранней весной закупочные цены на молоко всегда падают, и нам нужно потерпеть месяца два. Во-вторых, тем, что молзаводы недавно получили возможность закупать дешёвое импортное сухое молоко и обходятся без нашего натурального. Скоро в магазинах будет одна «химия?».

По словам предпринимателя Николая Лаптинова, Россия закупила большие партии сухого молока в Новой Зеландии , которое в качестве сырья стали активно использовать молокозаводы. Поэтому их спрос на молочко из-под коровы резко упал. Отсюда и резкое снижение закупочных цен.

Одновременно на федеральном уровне заявили о намерении отказаться от белорусского сухого молока.

«С одной стороны, власти говорят о необходимости импортозамещения, с другой стороны, «топят» отечественных фермеров, производящих качественное сырьё, — говорит Николай Иванович. — Для крупных многопрофильных СХП снижение закупочных цен не столь чувствительно, а вот для владельцев ЛХП это подчас разорение, ведь продажа молока — порою единственный источник дохода. Сейчас многие частники вынуждены торговать этим продуктом себе в убыток. Ведь себестоимость литра — 21 рубль, а продавать его приходится на 5 рублей дешевле».

Коров больше — прибыль ниже?

Между тем, по данным краевого минсельхоза , сейчас поголовье молочного скота на Ставрополье , приобретённого фермерами, которые получают государственные гранты, — 7,6 тысяч голов. За последние шесть лет производство молока в фермерских хозяйствах выросло в два раза.

В этом году по инициативе краевых властей сумма на гранты для малых предприятий выросла в полтора раза и составила 817 млн рублей. На поддержку семейных молочных ферм из этой суммы пойдёт 571 млн рублей, начинающих фермеров — 122 млн, на кооперацию — 124 млн Строятся крупные фермы с общей численностью свыше четырёх тысяч голов и объемом производства до 30 тысяч тонн молока в год. Первая из них начнёт свою работу уже в текущем году, вторая — в следующем. За три года производство молока в крае должно вырасти на 15%.

Но вот вопрос: а куда его девать? На совещании в Минсельхозе России недавно прозвучало: нужно сокращать перечень продукции, которую можно производить с использованием сухого молока, тогда в ход пойдёт натуральное.

«Государство пока очень слабо контролирует этот рынок, — полагает Лаптинов. — Поэтому то, что в магазинах называют молоком, зачастую таковым не является».

По мнению крупного сельхозпроизводителя Айдына Ширинова, сегодня в молочном животноводстве — серьёзный перекос.

«С одной стороны, значительно выросла господдержка этой отрасли, с другой — мы видим резкое падение закупочных цен на молоко. Последнее больнее всего бьёт по мелким производителям, имеющим ЛХП. Именно их и нужно поддерживать в первую очередь».

По мнению Ширинова, помочь животноводам может возрождение кооперации.

«Несколько лет назад, когда я был депутатом краевой Думы , мы неоднократно ставили перед правительством Ставрополья вопрос о том, чтобы бесплатно выдавать начинающим фермерам коров, — продолжает Айдын Ширинович.

«Думаю, это более эффективный механизм, нежели государственные субсидии. Ведь не секрет, что субсидии часто до селян не доходят. А вот выдача поголовья помогла бы и местным племхозяйствам, и животноводам. Увы, нашу инициативу не поддержали».