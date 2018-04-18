Ещё
Стали известны судьи конкурса Design & Branding 19-ого КМФР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Стали известны судьи конкурса Design & Branding 19-ого КМФР 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
19-ый КМФР анонсирует команду жюри конкурса Design & Branding, в составе которого дизайнеры, арт-директора, CEO и основатели ведущих дизайн-студий и агентств из Исландии, Испании, Германии, Грузии, Украины, России, ОАЭ и США.
Представляем профессионалов своего дела, которые оценят работы в конкурсе Design & Branding:
Magnús Hreggviðsson, графический дизайнер ENNEMM, Исландия
Pablo Alaejos, основатель и директор по стратегии PICNIC, Испания
Aaron Padin, Head of Art & Design, J. Walter Thompson New York, США  Alok Gadkar, генеральный менеджер и исполнительный креативный директор The Classic Partnership Advertising, ОАЭ  Barbara Simon, независимый бренд-консультант, креативный директор, Германия
Sandro Tsitskishvili, старший арт-директор JWT Metro, Грузия
Denis Gerasko, сооснователь Republique, Украина
Ilya Lazuchenkov, управляющий партнер Plenum Brand Consultancy, Россия
В конкурсе дизайна основной акцент делается на визуальное мастерство коммуникационных решений. Заявки должны демонстрировать, как с помощью дизайна бренд смог передать основные сообщения потребителю. Также обращаем внимание на новую категорию INNOVATION IN DESIGN, подавая работы в которую участник должен продемонстрировать новые идеи, способы или методы исполнения дизайна, которые расширяют границы отрасли.
Ранее были опубликованы члены жюри конкурсов Film & Out of Home, Film Craft, Media, Branded Content & Visual Storytelling, Print & Publishing, Radio & Audio и Advertising Campaigns, а также Best Marketing Innovations.
Напоминаем, что дедлайн подачи конкурсных работ — 20 апреля. Желающим побороться за звание лучших в рекламном мире и продемонстрировать разноплановость прожитых жизней в своих проектах, советуем поторопиться и зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнив анкету.
В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: festival@vrk.org.ua — Катерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или позвонить по номеру +38 (044) 490 90 30.
Sostav.ru: последние новости
90 американских лекарств не попадут под санкции России Depot WPF на фестивале «Белый Квадрат» проведут вечеринку в зеленых и белых тонах "Серебряный Меркурий" 2017 продлевает срок подачи работ еще на 7 дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»169
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника57
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение