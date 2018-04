Стали известны судьи конкурса Design & Branding 19-ого КМФР

Испании, Германии, Грузии, Украины, России, ОАЭ и США. 19-ый КМФР анонсирует команду жюри конкурса Design & Branding, в составе которого дизайнеры, арт-директора, CEO и основатели ведущих дизайн-студий и агентств из Исландии

Представляем профессионалов своего дела, которые оценят работы в конкурсе Design & Branding:

Magnús Hreggviðsson, графический дизайнер ENNEMM, Исландия

Pablo Alaejos, основатель и директор по стратегии PICNIC, Испания

Aaron Padin, Head of Art & Design, J. Walter Thompson New York, США Alok Gadkar, генеральный менеджер и исполнительный креативный директор The Classic Partnership Advertising, ОАЭ Barbara Simon, независимый бренд-консультант, креативный директор, Германия

Sandro Tsitskishvili, старший арт-директор JWT Metro, Грузия

Denis Gerasko, сооснователь Republique, Украина

Ilya Lazuchenkov, управляющий партнер Plenum Brand Consultancy, Россия

В конкурсе дизайна основной акцент делается на визуальное мастерство коммуникационных решений. Заявки должны демонстрировать, как с помощью дизайна бренд смог передать основные сообщения потребителю. Также обращаем внимание на новую категорию INNOVATION IN DESIGN, подавая работы в которую участник должен продемонстрировать новые идеи, способы или методы исполнения дизайна, которые расширяют границы отрасли.

Ранее были опубликованы члены жюри конкурсов Film & Out of Home, Film Craft, Media, Branded Content & Visual Storytelling, Print & Publishing, Radio & Audio и Advertising Campaigns, а также Best Marketing Innovations.

Напоминаем, что дедлайн подачи конкурсных работ — 20 апреля. Желающим побороться за звание лучших в рекламном мире и продемонстрировать разноплановость прожитых жизней в своих проектах, советуем поторопиться и зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнив анкету.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: festival@vrk.org.ua — Катерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или позвонить по номеру +38 (044) 490 90 30.