Сызранские вокалисты стали лауреатами Пасхального конкурса в Москве

Учащиеся хорового отделения Детской школы искусств им. А. И. Островского участвуют второй год подряд. На этот раз сызранский коллектив представил конкурсную программу в номинациях «Вокальный ансамбль» и «Академический вокал. Соло».

Жюри высоко оценило выступление юных вокалистов: лауреатами I степени стали вокальный ансамбль «Ритмы детства», София Курочкина и Юлия Адрахманова, лауреатами II степени — Варвара Курбеко и Ангелина Сацюк, лауреатами III степени Мария Баннова и Дарина Полетаева, дипломантами — София Кадеева и Екатерина Иванова