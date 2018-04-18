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Сызранские вокалисты стали лауреатами Пасхального конкурса в Москве
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Сызранские вокалисты стали лауреатами Пасхального конкурса в Москве 

Волга Ньюс 2 часа назад
Учащиеся хорового отделения Детской школы искусств им. А. И. Островского участвуют второй год подряд. На этот раз сызранский коллектив представил конкурсную программу в номинациях «Вокальный ансамбль» и «Академический вокал. Соло».
Жюри высоко оценило выступление юных вокалистов: лауреатами I степени стали вокальный ансамбль «Ритмы детства», София Курочкина и Юлия Адрахманова, лауреатами II степени — Варвара Курбеко и Ангелина Сацюк, лауреатами III степени Мария Баннова и Дарина Полетаева, дипломантами — София Кадеева и Екатерина Иванова.
Председатель жюри Татьяна Шарова дала высокую оценку выступлению юных вокалистов из Сызрани, отметив хорошую вокальную школу, артистизм, умение донести до слушателя содержание исполняемого произведения.
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