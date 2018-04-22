Накануне ЧМ‑2018 эксперты проверили готовность Коломны принять туристов‑инвалидов

Компания «РЖД Тур» совместно с министерством культуры Подмосковья организовала для подопечных фонда «Подари любовь миру» благотворительный тур в Коломну , участниками поездки также стали эксперты, которые проверили готовность Коломны принять гостей с ограниченными физическими возможностями во время чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИАМО

Серия экспертных поездок проводится в России в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В ходе рейдов оценивается уровень подготовленности доступной среды к проведению экскурсионных программ для людей с ограниченными возможностями, а также уровень готовности городской инфраструктуры к приему маломобильных граждан. Экспертный тур в Коломну состоялся 21 апреля.

Александр Львов. «У нас двойное мероприятие. Едет группа детей-инвалидов — это благотворительная акция для нашей компании, пусть дети посмотрят Коломну, там есть, что смотреть. Еще едут эксперты от «Доступной среды», которые проведут инспекцию транспортной, туристической доступности регионов для маломобильных граждан», — сказал журналистам перед поездкой заместитель генерального директора ООО «РЖД Тур»

ГОСТИНИЦА: ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА

Прибыв в Коломну, участники тура разделились на две группы. Дети-инвалиды вместе с сопровождающими отправились на обзорную экскурсию по городу, а представители Всероссийского общества инвалидов и другие эксперты поехали проверять готовность инфраструктуры Коломны к приему туристов с ограниченными физическими возможностями.

Первой точкой проверки стала гостиница «Коломна». Эксперты осмотрели номера для инвалидов, пандусы на лестницах, туалеты и даже шкафы для вещей. В целом проверяющие высоко оценили возможности гостиницы и похвалили работников за готовность принять постояльцев с инвалидностью. Но не обошлось и без мелких замечаний.

«Я считаю, что это очень приличная гостиница. Есть, конечно, замечания, но они относительно мелкие. Они не требуют глобальной переделки, например, кнопка экстренного вызова, поручни у раковины, крючки для костылей. Интересно, что у гостиницы есть возможности подстроиться под любые категории инвалидности: в номере можно расширить пространство, убрав одну из сдвинутых кроватей, в ванной можно вместо стульчика доску поставить. Это очень радует», — сказала председатель Московской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» Надежда Лобанова.

Начальник отдела продаж гостиницы Дарья Незнамова отметила, что здесь могут принять одновременно до 300 гостей, разместив их в 170 номерах. Для людей с ограниченными возможностями выделены номера на пятом этаже, которые пользуются спросом. Также в «Коломне» переделывают номера восьмого этажа, которые смогут принять постояльцев-инвалидов уже осенью.

Следующим пунктом проверки стал конькобежный центр «Коломна», который также получил положительные отзывы экспертов.

«Центр доступный, удобный. Инвалиду можно находится на всей территории стадиона и даже можно попасть на верхние трибуны. Но туалеты оставляют желать лучшего, потому что там стационарные поручни, бумага висит далеко, маленькое пространство. Если инвалид будет в коляске, он не сможет закрыть дверь. Нет кнопок вызова, а пространство там большое, если что случится, инвалид может и не докричаться до людей. Но в целом стадион оставил хорошее впечатление», — отметила Лобанова.

МУЗЕИ: ЗАМЕЧАНИЯ К ПАРКОВКЕ

Далее экспертная группа отправилась на обзорную экскурсию по Коломенскому кремлю, где проверила краеведческий музей-заповедник на предмет доступности для маломобильных групп граждан. Прогулка по кремлю и музею доставила экспертам в целом положительные эмоции.

«Вся экскурсия показалась комфортной, потому что не было таких препятствий, которые нельзя преодолеть инвалиду. Мы понимаем, что все это историческая территория и где-то невозможно что-либо сделать, поэтому все не так принципиально. Если надо, люди всегда предложат помощь», — сказала председатель общества инвалидов Обручевского района Москвы Ольга Яблокова.

Краеведческий музей впечатлил экспертов специальными переносными пандусами на лестницах. В любой момент при помощи переносных пандусов сотрудники музея могут сделать доступной для колясочников любую лестницу, значительно облегчив инвалидам перемещение по музею.

Последней точкой посещения экспертной группы стал музей боевой славы Коломны. И если само здание понравилось проверяющим, то к прилегающей территории возникло множество вопросов.

«Сам музей, он доступен, начиная со входа. Но начиная с парковки инвалид, выйдя из машины, уже не может попасть на тротуар, потому что там бордюр, там нет спуска. Музей находится на возвышенности и окружен лестницами и бордюрами, из-за чего затруднительно попасть внутрь. Но оказавшись внутри, уже лучше. Есть пандусы, широкие двери. Даже вниз, где конференц-зал, можно без проблем спуститься на лифте. В туалете тоже есть маленькие замечания, но в принципе все хорошо», — отметила Лобанова.

КОЛОМНА ГОТОВИТСЯ К МУНДИАЛЮ

После осмотра музея боевой славы все участники экспертной группы были приглашены за круглый стол, где с администрацией музея и чиновниками обсудили ситуацию с приспособленностью инфраструктуры Коломны для людей с ограниченными физическими возможностями.

Заместитель начальника управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа Александр Шандров отметил, что работа над совершенствованием городской инфраструктуры началась еще в прошлом году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

«У нас было подготовлено два маршрута для туристов, где была сменена тротуарная плитка и полностью сделан архитектурный ландшафт старой Коломны. Эти маршруты полностью готовы для посещения маломобильных групп населения», — сообщил Шандров.

Он подчеркнул, что к ЧМ-2018 в Коломне готовятся пять крупных мероприятий. Сейчас идет подготовка волонтеров, которые будут помогать иностранным туристам ориентироваться в городе. При этом добровольцы свободно изъясняются на тех языках, на которых говорят зарубежные болельщики мундиаля.

Калининград, Волгоград, Казань, Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Согласно решению Международной федерации футбола (FIFA), Подмосковье примет ряд топовых команд-участниц ЧМ-2018, для которых в регионе готовятся тренировочные базы.