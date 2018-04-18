Под Тверью почтальон напугала грабителей криком и спасла деньги пенсионеров

Инцидент произошел во вторник в 13.00 мск. Почтальон Краснохолмского почтамта Тверского филиала «Почты России» Марина Журавлева ехала на велосипеде из деревни Овинищи в деревню Тучево, чтобы доставить пенсии и социальные пособия.

"Сотруднику «Почты России» преградили дорогу двое неизвестных в масках и стали наносить удары по ногам металлическим прутом", — говорится в сообщении.

Почтальон не растерялась и сообщила о нападении.

"Несмотря на полученную травму, (она) успела позвонить начальнику почтамта и подняла крик, чем напугала нападавших. Почтальон не отдала деньги грабителям, и они были вынуждены обратиться в бегство с пустыми руками. Начальник почтамта незамедлительно вызвала полицию", — информирует ведомство.

Женщине оперативно оказали первую медицинскую помощь. Ее коллеги доставили пенсии, социальные пособия и почту жителям деревни Тучево в тот же день. Почтальон сообщила полиции приметы нападавших.

Руководство Тверского филиала «Почты России» выразило личную благодарность сотруднице и решило поощрить ее за смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей. Отмечается, что Журавлева работает в почтовой отрасли с 2012 года и за время работы проявила себя как ответственный, надежный сотрудник, который пользуется большим авторитетом и поддержкой у руководства и коллег.