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Под Тверью почтальон напугала грабителей криком и спасла деньги пенсионеров
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Под Тверью почтальон напугала грабителей криком и спасла деньги пенсионеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Неизвестные в масках напали на женщину-почтальона, развозившую на велосипеде пенсии в Тверской области, но женщина напугала их криком и позвонила начальству, в результате нападавшие убежали ни с чем, сообщила "Почта России" в среду.
Инцидент произошел во вторник в 13.00 мск. Почтальон Краснохолмского почтамта Тверского филиала «Почты России» Марина Журавлева ехала на велосипеде из деревни Овинищи в деревню Тучево, чтобы доставить пенсии и социальные пособия.
"Сотруднику «Почты России» преградили дорогу двое неизвестных в масках и стали наносить удары по ногам металлическим прутом", — говорится в сообщении.
Почтальон не растерялась и сообщила о нападении.
"Несмотря на полученную травму, (она) успела позвонить начальнику почтамта и подняла крик, чем напугала нападавших. Почтальон не отдала деньги грабителям, и они были вынуждены обратиться в бегство с пустыми руками. Начальник почтамта незамедлительно вызвала полицию", — информирует ведомство.
Женщине оперативно оказали первую медицинскую помощь. Ее коллеги доставили пенсии, социальные пособия и почту жителям деревни Тучево в тот же день. Почтальон сообщила полиции приметы нападавших.
Руководство Тверского филиала «Почты России» выразило личную благодарность сотруднице и решило поощрить ее за смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей. Отмечается, что Журавлева работает в почтовой отрасли с 2012 года и за время работы проявила себя как ответственный, надежный сотрудник, который пользуется большим авторитетом и поддержкой у руководства и коллег.
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