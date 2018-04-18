Питерский предприниматель подарит дом фельдшеру, который согласится работать в южноуральской деревне

Камиль Хайруллин. В деревне Султаново Кунашакского района уже целый год нет фельдшера. Даже за самой заурядной медпомощью жителям приходится ездить 15 километров в соседнее Муслуюмово. В районной больнице разводят руками: зовем, ищем людей, но никто не идет. И действительно, перспектива связаться себя с крошечной деревушкой понравится далеко не каждому. Чтобы хоть как-то разрешить ситуацию, в дело вмешался предприниматель из Санкт-Петербурга

Он сам родился в Султаново в многодетной семье, сейчас там проживает его сестра. Чтобы завлечь фельдшера на работу, меценат заказал строительство дома, который хочет подарить тому, кто согласится лечить его земляков.

Еще в детстве Камиль Агзамович начал проявлять себя хозяйственником, во всем помогал матери, которая работала учителем. После службы в армии поступил в экономический университет Санкт-Петербурга, обзавелся семьей. Братья и сестры тоже разъехались из родной деревни. Он периодически приезжал в к маме, пока та была жива. Сейчас в Султаново живет одна сестра, — рассказал представитель благотворителя.

Деревянный дом размером более 40 квадратов достанется в безвозмездную и бессрочную аренду ответственному человеку с медицинским образованием, который переедет в Султаново работать по профессии. Если молодой специалист уже обзавелся семьей, Камиль обещает дополнительную материальную поддержку. Соответствующий пост появился в социальных сетях, посвященных Кунашакскому району.

Отметим, что фельдшеру полагается и официальная помощь от государства: помимо зарплаты (от 20 000 рублей) фельдшер может получить полмиллиона рублей «подъемных» по программе «земский фельдшер».

Буквально за неделю отозвался кандидат, готовый лечить жителей Султаново. Девушка, недавно получившая медицинское образование, думает о перспективе переехать в глубинку Кунашакского района вместе с мужем и маленьким ребенком. Говорит, что привыкла к сельской жизни: воздух чистый, тишина, спокойствие, все друг друга знают. Впрочем, окончательное решение еще не принято, поэтому по всем вопросам можете обращаться к представителю мецената по телефону 8911-111-8333 или в «Вконтакте»