Топилин: в управление Фонда социального страхования могут войти профсоюзы и работодатели 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Фонд социального страхования может перейти на трехстороннее управление с участием работодателей, профсоюзов и правительства. Об этом заявил в среду глава Минтруда Максим Топилин на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Есть инициативы по переформатированию управления Фондом социального страхования Если мы хотим двигаться в этом направлении, нам нужно продумать и прописать с юридической точки зрения документы и договариваться. Мне казалось, что мы договорились и с руководством ФНПР", — сказал Топилин.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков подтвердил, что такая договоренность уже существует. «На сегодняшний день есть договоренность, на рабочем уровне прорабатывается, что мы будем внедрять систему трехстороннего управления Фондом социального страхования», — добавил он.