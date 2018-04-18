Топилин: в управление Фонда социального страхования могут войти профсоюзы и работодатели

"Есть инициативы по переформатированию управления Фондом социального страхования Если мы хотим двигаться в этом направлении, нам нужно продумать и прописать с юридической точки зрения документы и договариваться. Мне казалось, что мы договорились и с руководством ФНПР", — сказал Топилин.