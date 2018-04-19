Хозяйка 60 шпицев четыре года мучила питомцев и соседей

Судебные приставы забрали у жительницы Тюмени несколько десятков собак породы померанский шпиц, которые содержались в антисанитарных условиях и все время гадили на пол, из-за чего в подъезде постоянно стояла вонь. Видеозапись изъятия опубликовало издание «72.ру».

Женщина разводила у себя в двухкомнатной квартире собак на продажу, но в какой-то момент они стали неконтролируемо размножаться, в результате чего их численность превысила 60 штук, писал портал PARK72.RU. Питомцев хозяйка кормила только два раза в день и никогда не выгуливала, а некоторых держала в переносках. Ее дом был загажен до такой степени, что моча начала просачиваться в соседние квартиры. Едкий запах аммиака впитался в стены, а вечный лай мешал спать по ночам.

Жильцы боролись с заводчицей четыре года, ей выписывались представления, но она их не исполняла. Дело дошло до суда, когда потенциальные покупатели, увидев продающихся собак, сообщили зоозащитникам, что от щенков отвратительно пахнет, у них нездоровый вид и черные зубы.

Теперь по решению суда женщине нельзя держать в квартире более трех питомцев, также против нее собираются завести дело о жестоком обращении с животными. Изъятые шпицы были переданы зоозащитникам. После осмотра ветеринаром их вакцинируют и отправят на лечение и реабилитацию.