Новый рейтинг управляющих организаций Пермского края будет опубликован до 25 апреля

ТАСС , 18 апреля. Новый рейтинг управляющих организации Пермского края будет опубликован до 25 апреля 2018 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

"Для контроля качества оказания услуг Инспекции Госжилнадзора регулярно обследует жилищный фонд региона. В 2017 году сотрудниками инспекции проведена проверка 4,8 тыс. многоквартирных домов. Для удобства жителей, стимулирования улучшения работы управляющих организаций, повышения ответственности перед собственниками жилья и конкурентоспособности компаний в регионе создан рейтинг управляющих компаний. Данные по итогам четвертого квартала 2017 года были опубликованы на портале «Управляем вместе», актуальный рейтинг будет размещен до 25 апреля", — доложил на заседании Правительства Пермского края и.о. начальника ИГЖН Пермского края Александр Евсюков

В пресс-службе добавили, что в инспекцию поступило более 17 тысяч обращений. Было выявлено почти 9,5 тысяч нарушений (это на 40% меньше, чем в 2016 году). Из них 72% обращений связаны с претензиями по техническому содержанию дома, 10% — с определением платы за услуги ЖКУ, 18% — с правомерностью действий управляющей компании и ТСЖ.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что сфера ЖКХ является одной из самых сложных с точки зрения соблюдения законодательства. «К сожалению, до сих пор на этом рынке находятся компании, которые по разным причинам не готовы работать по закону, и по совести. Понятно, кто бы ни осуществлял управление домами (УК, ТСЖ, ЖСК), мы должны понимать, как соблюдаются права жителей и контролировать соблюдение законов, это и делает Инспекция госжилнадзора. В фокусе в первую очередь должны быть вопросы начисления квартплаты, применения правомерных нормативов потребления коммунальных услуг и контроль за содержанием и техническим состоянием жилого фонда: своевременность текущих ремонтов, обустройство территории», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Кроме того, на заседании правительства руководитель госжилинспекции добавил, что по факту трагедии в городе Кизел совместно с главами районов представителями специализированных организаций начато проведение проверок внутридомового газового оборудования. На данный момент уже проведена проверка 108 многоквартирных домов, инспекционные выезды будут продолжены.