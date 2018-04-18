Эксперт: ТПП Ставрополья проверит госзакупки в рамках проекта «Агро „За Качество!“

»В рамках проекта «Агро „За Качество!“ 13 предприятий Ставрополья уже получили доступ на электронную информационную площадку надежных поставщиков и включены в Реестр надежных поставщиков пищевой и сельскохозяйственной продукции Торгово-промышленной палаты России. И сегодня перед нами стоит задача убрать посредников и некачественных производителей из системы госзакупок региона», — рассказал Оболенец.

Заявка для производителя

По его словам, прежде всего необходимо исключить ситуацию, когда школа или детский сад указывают хлеб, молоко, мясо и другие продукты в одной заявке. «И такая заявка уже является заказом для посредника-перекупщика. Следовательно, указывая один вид продукции в заявке, мы стимулируем работу напрямую с производителем», — говорит он.

Одним из главных параметров является цена. Если средняя цена масла — 450 рублей за кг, а кто-то поставляет его по 200 рублей, то такой продукт как минимум вызывает сомнение. Значит, в этой ситуации необходимо проверять качество продукта.

Исключить перекупщика

Для борьбы с перекупщиками и контроля качества продуктов, закупаемых за бюджетные средства, ТПП и органами исполнительной власти края разрабатывается нормативная база и комплекс мер. «Нормативная база позволит потребителям закреплять в договоре возможность отправить продукт на проверку и вернуть его в случае ненадлежащего качества. Также будет внесен пункт о закупках именно у местных товаропроизводителей», — рассказал Оболенец.

"Как часть проекта «Агро „За Качество!“ мы рассматриваем соглашение с одной из торговых сетей, работающих на территории края, по которому эти сети будут брать продукцию региональных товаропроизводителей. При этом производить проверку качества продукции и самого производства на предмет аккредитации, соблюдения всех норм и требований будет ТПП Ставропольского края в рамках проекта», — сообщил он.

Президент краевой палаты сообщил, что эти вопросы рассмотрят на Совете рынка, который пройдет в мае 2018 года на Ставрополье. «Данный формат инициирован ТПП РФ и предполагает участие исполнительной власти, руководителей торговых сетей и товаропроизводителей региона. Ожидается приезд вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой. Такие Советы рынка в этом году уже прошли во Владимире Тюмени и показали свою эффективность», — рассказал Оболенец.

О проекте