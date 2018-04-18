Глава Рязанского региона Николай Любимов появился в Instagram 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов завел страничку в Instagram. Первая публикация главы региона вышла 9 апреля с празднования Святой Пасхи. Впоследствии добавились еще три сообщения. Любимов рассказал о посещении деревоперерабатывающего завода, участии в «Тотальном диктанте» и встрече с Марией Захаровой.
На данный момент на главу региона подписались 880 человека, сам Николай Любимов пока никого не читает.
Ранее, напомним, губернатор завел свою страничку во «ВКонтакте» и даже открыл комментарии для всех желающих.