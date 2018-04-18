Глава Рязанского региона Николай Любимов появился в Instagram

На данный момент на главу региона подписались 880 человека, сам Николай Любимов пока никого не читает.

Ранее, напомним, губернатор завел свою страничку во «ВКонтакте» и даже открыл комментарии для всех желающих.