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Глава Рязанского региона Николай Любимов появился в Instagram
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Глава Рязанского региона Николай Любимов появился в Instagram 

АиФ Рязань 29 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Губернатор Рязанской области Николай Любимов завел страничку в Instagram. Первая публикация главы региона вышла 9 апреля с празднования Святой Пасхи. Впоследствии добавились еще три сообщения. Любимов рассказал о посещении деревоперерабатывающего завода, участии в «Тотальном диктанте» и встрече с Марией Захаровой.
На данный момент на главу региона подписались 880 человека, сам Николай Любимов пока никого не читает.
Ранее, напомним, губернатор завел свою страничку во «ВКонтакте» и даже открыл комментарии для всех желающих.
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