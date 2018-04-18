Форсировать IT

На наш регион приходится около 10 процентов российских разработок в области программного обеспечения. Чем живет отрасль, на которую предстоит опираться экономике в будущем, обсуждали участники Х Сибирского форума «Индустрия информационных систем».

Форум состоялся 10–11 апреля при поддержке регионального правительства. В заявленной теме пленарного заседания «Цифровая трансформация как драйвер экономического роста в регионе» организаторы обозначили всю значимость молодой, но уже крепко стоящей на ногах отрасли. Вывод, который сделан экспертами: развитие IT в Новосибирской области необходимо форсировать, это потянет за собой ускоренное развитие других секторов экономики. О чем говорили? Конечно, о кадрах. Точнее, о дефиците кадров. Проблема тормозит развитие. Какой же выход? Врио губернатора видит его в решении сразу нескольких задач: начинать профориентацию с младшего школьного возраста, повышать качество профильного образования, расширять набор специальностей в вузах и, наконец, создавать условия для закрепления уже состоявшихся специалистов. Среди других моментов, вынесенных на обсуждение, — трансформация IT-сферы в одну из ключевых отраслей экономики области, меры поддержки компаний, работающих в сфере информационных технологий, а также деятельность Академпарка, почти треть резидентов которого — айтишники. Сегодня IT-отрасль Новосибирской области по динамике развития, количеству организаций, численности и качеству кадров входит в топ-5 в России . Многие наши IT-компании получили признание не только в стране, но и за рубежом. Создана и продолжает развиваться инновационная инфраструктура. Информационные технологии не просто формируют определенный объем товаров и услуг. Это трансформирующая отрасль, которая преобразует другие направления деятельности, как в экономике, так и в социальной сфере, подчеркнул Андрей Травников . — Неслучайно Президент РФ Владимир Путин определил реализацию госпрограммы «Цифровая экономика» одним из приоритетов развития. Те регионы, которые войдут в число лидеров по внедрению современных цифровых решений, смогут добиться успеха во всех отраслях экономики, науки, социальной сферы, развития людей, — отметил глава области.

У нашего региона есть все предпосылки для развития в приоритетном направлении, в том числе хорошо отработанные инструменты поддержки и продвижения инновационных проектов. Среди этих инструментов — Академпарк, признанный одним из лучших технопарков в стране, а также программа реиндустриализации экономики — уникальный документ, позволяющий выработать точечные меры поддержки региональных проектов и поднимать проблему развития целых отраслей на федеральном уровне. Еще один инструмент — новая концепция развития территорий с повышенной концентрацией науки, инноваций, промышленности.

Как известно, 8 февраля во время рабочей поездки в Новосибирск Президент России Владимир Путин поручил создать проект развития Новосибирского научного центра. В этом направлении уже идет активная работа, отметил Андрей Травников, подчеркнув, что IT-отрасль займет значимое место в этом проекте. Новосибирская область может и должна стать базовым регионом для выполнения задач, поставленных Президентом. Результат цифровизации экономики — это не только экономический рост и повышение качества жизни. Для регионов это еще и дополнительное конкурентное преимущество.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий ГВОЗДЮК, президент группы компаний «РосИнтеграция»:

— Мы движемся в цифровую экономику, и востребованность IT-специалистов высока. Мы в тренде. Безусловно, есть и поддержка правительства. В Новосибирской области, к примеру, прекрасно работает Академпарк — хорошая площадка для стартапов. Опытные бизнес-тренеры читают для стартаперов курсы, позволяющие им продвигать свой бизнес. Для молодых компаний, которые становятся резидентами технопарка, это большая польза.