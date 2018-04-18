ТАИФ планирует открыть завод по выпуску биоразлагаемых полимеров

13 апреля гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии России Паскуале Терраччано перспективы реализации ряда совместных проектов. Речь, в частности, шла об открытии современного завода, выпускающего биоразлагаемые пластиковые материалы.

В ходе встречи отмечалось, что итальянская сторона готова предоставить технологический процесс изготовления разлагаемых полимеров и принять участие в финансировании проекта. Как вариант — обсуждалось создание совместного предприятия, в котором обе стороны будут участвовать на равных условиях. Во время встречи также изучались возможности площадок, на которых может быть организовано строительство завода.

Ранее перспективы реализации проекта оценил глава республики Рустам Минниханов . Он отметил, что практически все отрасли экономики остро нуждаются в биоразлагаемых пластиковых материалах. В дальнейшем их дефицит будет увеличиваться, поскольку существенно ужесточатся экологические требования к выпускаемым полимерам.