«Практически каждая жалоба подтверждается»: станут ли уральские аттракционы безопаснее

«Везде работает человеческий фактор»

Екатеринбурге в настоящее время насчитывается порядка 25 аттракционных площадок, включая сезонные. Как правило, несчастные случаи происходят в городе несколько раз в год. Так, в прошлом году было возбуждено уголовное дело о падении девушки с временного аттракциона у драмтеатра: она получила перелом. Кроме того, прокуратура проверяла один из батутных парков после сообщений о травмах, полученных посетителями. В 2016 году девочка едва не умерла, захлебнувшись водой в аквапарке, а совсем маленький ребенок угодил под поезд-аттракцион в торговом центре. Одним из наиболее резонансных случаев за последние годы стало падение кабинки «американских горок» в ЦПКиО в 2014 году.

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе городской администрации, самой серьезной проблемой является большое количество несанкционированных аттракционов. Среди других замечаний — неполное размещение информации, отсутствие журнала инструктажей по технике безопасности и прочей документации, а также неквалифицированный персонал, зачастую работающий без официального трудоустройства.

«Самая главная причина травмирования на аттракционах — нарушение правил эксплуатации, когда людей неправильно фиксируют или зрители вбегают в зону его действия из-за отсутствия ограждений», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Владимир Гнездилов

Аналогичного мнения придерживается и вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Лилианна Сидоренко. «Везде работает человеческий фактор», — уточнила она.

Существуют и проблемы, связанные с низким качеством аттракционов. «На рынке очень много подделок, какая-то фирма „Рога и копыта“ где-то в гаражах что-то делает, копирует известную марку, копирует батуты, качели, автомобили. Бывает, что оборудование произведено в странах Юго-Восточной Азии, передано в страны ЕАЭС и там уже наклеиваются поддельные ярлыки. Соответственно, снижается уровень безопасности. Индийцы уже танк напечатали на 3D-принтере. Где гарантия, что в аттракционе будет нужная толщина металла, нужное качество пластика? А экспертизу в случае происшествия придется проводить за наш счет», — рассказал корреспондент «ФедералПресс» директор ЦПКиО Роман Шадрин

«Это действительно повысит безопасность»

По мнению Лилианна Сидоренко, отсутствие единого органа контроля за аттракционами и четких правил сертификации способствует тому, что собственники получают «липовые» документы. «Некоторые руководители, чтобы просто получить бумаги, обращаются к неаттестованным лабораториям без государственной аккредитации на обследование аттракционной техники», — рассказала она.

Чтобы упорядочить работу аттракционов, в 2016 году был разработан технический регламент ЕАЭС по их безопасности. Теперь сертификаты сможет выдавать только эксперт, имеющий государственную аккредитацию. Техрегламент делит аттракционы на несколько групп в зависимости от скорости, высоты подъема и наклона кабины. От степени риска для посетителя зависит и уровень требований.

Жесткие требования к сертификации помогут добросовестным поставщикам выигрывать тендеры при госзакупках, объяснил Роман Шадрин.

«Появление этого документа позволит при закупке новых аттракционов или при модернизации уже существующих исключить приобретение некачественных товаров у недобросовестных производителей. Я считаю, что это нам пойдет на пользу, так как скупой платит дважды. Может быть, мы переплатим, но будем иметь гарантию, что аттракцион прослужит не один год без капитального ремонта», — считает директор парка.

Как уточнила «ФедералПресс» Лилианна Сидоренко, в настоящее время пока не утвержден перечень стандартов, на соответствие которым и должны проводиться испытания. Это произойдет только через неделю после вступления в силу регламента. По ее мнению, это не совсем правильно, поскольку пострадают и поставщики оборудования, и покупатели, и лаборатории, которые тоже должны аккредитоваться на этот перечень. Эксплуатанты не смогут вовремя поставить новое оборудование взамен устаревшего. Эксперт выступала с предложением продлить переходный период до 18 ноября, чтобы одновременно вступили в силу два регламента — по безопасности аттракционов и по детским игровым площадкам. Однако такое предложение трудно реализовать, так как правительство уже приняло решение о переходе на сертификаты ЕАЭС.

Еще более важным, чем повышение контроля за сертификацией, изменением Сидоренко считает введение ежегодных проверок.

«Это действительно повысит безопасность, поскольку ранее оценку технического состояния проводили добровольно в соответствии с локальными нормативными актами», — пояснила она корреспонденту издания. Впрочем, в некоторых регионах такая система применяется и сейчас: обычно полномочия возлагаются на гостехнадзор, в отдельных случаях — на органы гражданской обороны. В большинстве же регионов (в том числе в Свердловской области ) дело ограничивается проверками Росстандарта по жалобам посетителей аттракционов.

«Мы работаем только по жалобам, на следующий год будем работать планово. Практически каждая жалоба подтверждается», — пояснил руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Светлана Михеева

Руководители екатеринбургских площадок по-разному смотрят на то, нужно ли ужесточать контроль. «У нас контролирующих органов — мама дорогая, начиная от полиции, Росгвардии, прокуратуры. Есть и пожарные проверки, и чего только нету», — поделился мнением с корреспондентом «ФедералПресс» директор парка «Таганская слобода» Василий Овсеенко.

«На то и щука, чтобы карась не дремал. Мы тоже не семи пядей во лбу, у нас не супервеликие специалисты. Если нам укажут на недостатки, мы будем только рады», — сказал Роман Шадрин.

«Площадок не будет никаких. Нигде»

Полностью исключить несчастные случаи не получится и при ужесточении контроля, уверены специалисты. «Самая большая проблема — травмы, связанные с оборудованием детских игровых площадок и с аквапарками. Никто не может спрогнозировать, насколько правильно сгруппируется тот или иной человек. Если мы говорим о батутах, мы тоже не знаем, как человек сгруппируется, какое у него здоровье, как он упадет», — объяснила Сидоренко.

Поможет ли новый регламент навести порядок в батутных парках, пока неясно. Как говорят эксперты, производители батутов оформляют их, то как аттракционы, то как спортивное оборудование, на которое регламент не распространяется. В спорных случаях приходится проводить независимую экспертизу.

Владельцы аквапарков тоже пока не считают себя обязанными следовать регламенту. Во всяком случае, в отделе маркетинга екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» корреспонденту «ФедералПресс» сказали, что не видят, как документ будет регулировать его деятельность. В то же время Лилианна Сидоренко заверила, что ему будут подчиняться и аквапарки.

Владимир Гнездилов напоминает, что основной «урожай» несчастных случаев приносят не механизированные аттракционы, а обычные горки и качели, для которых никаких ежегодных проверок пока не вводится.

«Поставьте себя на место директора школы — зачем проверять, подписывать, брать на себя ответственность. Стоит и стоит, катаются и катаются, если упало — можно списать на неаккуратность детей. Есть в жилом районе детская площадка, стоят аттракционы, неизвестно кто установил. Вопрос: кто должен за это отвечать? Если будет должен отвечать ЖЭК или кто-то еще, площадок не будет никаких нигде», — поделился мнением он.

Отметим, что в позапрошлом году прокуратура Свердловской области провела массовую проверку, затронувшую как аттракционы, так и детские площадки. Тогда в регионе нашли больше двухсот нарушений законодательства.