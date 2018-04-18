Религиозные праздники 19 апреля

Равноапостольный Мефодий, учитель Словенский

Родные браться, будущие просветители славян родились в Македонии , в Фессалониках. Их отец, помощник местного стратега (генерал-губернатора), был не то грек, не то славянин: город был двуязычный, помимо греков в нем и вокруг него жили драгувиты, сагудиты, ваюниты, смоляне, говорившие на славянском солунском диалекте.

Старший брат, оставшийся в истории под своим монашеским именем Мефодий, поначалу пошел по стопам отца — сделал блестящую карьеру, став стратегом провинции Славинии. Но через десять лет бросил все и ушел в монастырь на гору Олимп в Вифании, которую в те времена ее звали Горой монахов — там было 50 обителей.

А тем временем младший брат, Константин (так его звали до принятия схимы), получил блестящее образование — знал несколько языков, изучал геометрию, арифметику, астрономию, риторику и философию, — а когда, отказавшись от выгодной женитьбы, принял сан священника, был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, однако, как истинный философ, предпочел столице монастырь у Черного моря.

Его чуть не силой вернули в столицу: будущему патриарху Фотию, не знавшему ни одного иностранного языка, в его борьбе с иконоборцами и мусульманами нужен был соратник-переводчик.

В миссионерских путешествиях вокруг Константина собралась группа учеников, вместе с которыми он в 856 году пришел в монастырь, настоятелем которого был его старший брат Мефодий, и занялся составлением славянской азбуки — глаголицы, искусственного алфавита, с использованием начертаний восточных алфавитов.

А пока братья-миссионеры молились и занимались переводами, политика все сильнее затягивала церковь в свою воронку. Патриарх Фотий был личностью сильной, но неоднозначной, чем-то похожей на нашего патриарха Никона. Он так горячо отстаивал каноническую чистоту православия, что то и дело жестоко ссорился римскими епископами. Папа Иоанн VIII даже предал его анафеме. Мало того, патриарх своей непримиримостью то и дело нарушал планы светских правителей, которые то лишали его кафедры, то возвращали на нее.

Глядя на всю эту политическую чехарду, князья недавно обращенных в христианство земель, не разбираясь в канонических различиях и руководствуясь исключительно собственными политическими интересами, просили прислать им епископов то из Рима , то из Константинополя. Именно так вел себя болгарский князь Борис, принявший вместе со своими подданными крещение от константинопольских священников, а потом перешедший под юрисдикцию Рима.

А вот моравский князь Ростислав попросил прислать ему славянских проповедников из Константинополя.

К 863 году, когда братья, по просьбе князя Ростислава, были отправлены миссионерами в Моравию, они уже успели перевести на славянский язык основные богослужебные тексты.

Как реагировали на их миссионерский успех в Крнстантинополе, исторических свидетельств не сохранилось. Молчат об этом и жития. А вот с Римом все оказалось непросто. Миссия святых братьев разворачивалась на тех землях, где до этого действовали немецкие миссионеры из соседнего Восточно-Франкского королевства, придерживавшегося принятого в Риме правила, предписывавшего вести богослужение только на трех языках — греческом, латинском и еврейском. А тут еще Людовик II Немецкий возобновил войну с Моравией. Пришлось братьям-миссионерам сворачивать свою миссию. С собой они взяли нескольких учеников-мораван, чтобы их посвятили в священнический сан и они могли бы продолжить начатое дело.

Патриарх Фотий к тому времени был низложен, и миссионеры направились не в Константинополь, а в Рим, куда их призывал сам папа.

Рим торжественно встретил братьев и принесенную ими святыню — часть мощей папы Климента (их они обнаружили еще во время своей хазарской экспедиции в Крыму , близ Херсонеса). Адриан II одобрил не только славянский перевод Священного Писания, но и славянское богослужение, освятив принесенные братьями славянские книги и разрешив славянам совершить службы в ряде римских церквей и посвятить Мефодия и трех его учеников в священники. Также благосклонно отнеслись к братьям и их делу и влиятельные римские прелаты.

И все-таки год, проведенный в Риме, стал для них слишком тяжелым испытанием: они видели, как унижались византийские послы, как позорилось имя патриарха Фотия, страдали от необходимости общаться с развращенным римским истеблишментом.

Слабый здоровьем Константин заболел, принял схиму с именем Кирилл и в 869 году, будучи всего 42-х лет от роду, скончался, взяв перед смертью с брата обещание продолжить моравскую миссию.

Как это нередко бывает в истории, миссия стала картой в сложной политической игре. На раннем этапе для Рима было выгодно поддержать ее и даже создать отдельную архиепископию (формально, возродив старую, с центром в городе Сирмий, севернее современного Белграда). По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года на эту кафедру был поставлен Мефодий.

Папа Адриан II разрешил ему совершать богослужения на славянском языке, с условием, что Евангелие и Апостол будут сначала читать по-латыни, а потом — по-славянски. Но вскоре князь Ростислав попал в плен к франкам, а в Моравии снова стали командовать баварские епископы. Мефодия обвинили в нарушении иерархических прав на Моравию и приговорили к тюремному заключению. Три года он пробыл в заточении, пока в 873 году новый папа Иоанн VIII не заставил баварский епископат его освободить и возвратить в Моравию, которую к тому времени уже отбил у врагов князь Святополк.

Наступил самый спокойный период в жизни Мефодия. Он продолжал заниматься устройством Моравской славянской церкви, которая росла вместе с политическими успехами Святополка: Мефодий даже крестил чешского князя Боривоя (Бориса) и его жену Людмилу и одного из польских князей.

Но немецкое духовенство неохотно подчинялось Мефодию, обвиняя его в отступлении от «римского правоверия», в неуважении к князю. Местная знать тоже недолюбливала архиепископа, вечно обличавшего их распущенность. Святополк даже жаловался на него в Рим.

Но папа Иоанн VIII подтвердил правоверие Мефодия и данное ему разрешение совершать славянское богослужение. Вот только причина его благосклонности была, к сожалению, не духовной, а политической: папа не хотел ссориться с Константинополем, где на патриаршем престоле был восстановлен Фотий, теперь уже признанный и Римом, который нуждался в помощи Византии против арабов и немецких Каролингов.

Политика же продиктовала папе разрешение вельможам совершать, по их желанию, латинское богослужение, и посвятить в епископа в помощь Мефодию главного противника его дела немца Вихинга. Пришлось Мефодию искать союзников в Византии.

В 881 году он отправился в Константинополь, получил там поддержку императора Василия I и патриарха Фотия и, возвратившись в Моравию, занялся переводом на славянский язык полного текста канонических книг Священного Писания (кроме Маккавейских книг), Номоканона патриарха Иоанна Схоластика (VI в.) и Патерика.

Впрочем, натянутость отношений с князем не исчезла. Не прекратились и столкновения с Вихингом — незадолго до смерти Мефодий даже отлучил его от церкви, и тот отправился жаловаться на него в Рим.

6 апреля 885 года 60-летний Мефодий скончался, благословив своего ученика Горазда продолжить дело его жизни. Но папа Стефан V, пообщавшись с Вихингом, рекомендовал князю оставить епископом его и потребовал, чтобы назначенный Мефодием Горазд явился в Рим.

С прибытием в Моравию Вихинга и папских легатов при попустительстве Святополка началось преследование учеников Кирилла и Мефодия и уничтожение их славянской церкви. До 200 ее клириков, рукоположенных Мефодием, были изгнаны из страны или проданы в рабство в Венецию . И моравский народ не встал на их защиту.

Так погибло дело Кирилла и Мефодия — не только в Моравии, но и вообще у западных славян, примкнувших к германо-романскому миру: папа окончательно запретил богослужение на славянском языке на своих канонических территориях.

Зато брошенные ими семена обильно проросли у южных славян — у хорватов, сербов, болгар, а через них и у русских, соединивших свои судьбы с православной Византией. Вот только создать единый славянский мир так никому и не удалось. Но мечта об этом у славян осталась. Потому, начиная с XI века, чтят они память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, причем, как православные, так и католики.